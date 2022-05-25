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Цитаишвили трогательно попрощался с Вислой

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Футболист провел в клубе чуть больше месяца

Цитаишвили трогательно попрощался с Вислой

Фото: twitter Geo Team

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Полузащитник "Динамо" Георгий Цитаишвили написал слова благодарности в адрес краковской "Вислы", за которую он выступал на правах аренды во второй половине сезона-2021/22.

"Я благодарен за время, проведенное в "Висле". Хотел бы поблагодарить этот замечательный клуб. Тренерам, персоналу, игрокам. Всем. За столь короткий период вы стали для меня родными. Здесь я чувствовал себя как дома с первого дня. Вы оказали мне поддержку, которая мне была нужна. Я ценю это, и навсегда сохраню это в своем сердце.

И я хотел бы поблагодарить болельщиков. Вы поддерживали меня с первого матча. Вы полюбили меня, и я вас полюбил. И это тоже останется со мной на всю жизнь. Я знаю, что вы заслуживаете большего. И искренне желаю только побед и кубков", – написал Цитаишвили в своем Instagram.

Напомним, Цитаишвили перебрался в "Вислу" в начале апреля, в которой провел 7 матчей, и на его счету 1 гол и две результативные передачи.

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В статье: Динамо (Киев) Висла (Краков) Георгий Цитаишвили
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