Украинский футболист попрощался с польской Краковией

33-летний защитник польской "Краковии" Алексей Дитятьев попрощался с командой. Его контракт с клубом истекает этим летом.

"Я хочу поблагодарить фанатов "Краковии" за невероятную поддержку в течение 5 лет. Я действительно это ценю. "Краковия" - это ВЫ! Ты останешься в моем сердце навсегда.

Я очень хотел попрощаться с тобой как положено - на стадионе! К сожалению, не все зависит от меня. Я никогда не забуду тебя и ту атмосферу, которую ты создаешь на нашем стадионе! "Краковия" всегда вместе", - написал футболист в своем Instagram.