Украинский футболист попрощался с польской Краковией
Защитник выступал в клубе на протяжении пяти лет
Фото: instagram.com/dytiatiev
33-летний защитник польской "Краковии" Алексей Дитятьев попрощался с командой. Его контракт с клубом истекает этим летом.
"Я хочу поблагодарить фанатов "Краковии" за невероятную поддержку в течение 5 лет. Я действительно это ценю. "Краковия" - это ВЫ! Ты останешься в моем сердце навсегда.
Я очень хотел попрощаться с тобой как положено - на стадионе! К сожалению, не все зависит от меня. Я никогда не забуду тебя и ту атмосферу, которую ты создаешь на нашем стадионе! "Краковия" всегда вместе", - написал футболист в своем Instagram.
Напомним, Дитятьев выступал за "Краковию" с лета 2017 года, за исключением полугодичной аренды в польской "Пуще". Всего в составе команды из Кракова украинец отыграл 81 матча, в котором забил 3 гола и выполнил 3 результативные передачи. Вместе с польским коллективом Алексей выигрывал Кубок Польши в 2020 году.
Ранее "Краковия" продлила контракт с украинским футболистом Евгением Коноплянкой.
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