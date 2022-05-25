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Украинский футболист попрощался с польской Краковией

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Защитник выступал в клубе на протяжении пяти лет

Украинский футболист попрощался с польской Краковией

Фото: instagram.com/dytiatiev

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33-летний защитник польской "Краковии" Алексей Дитятьев попрощался с командой. Его контракт с клубом истекает этим летом.

"Я хочу поблагодарить фанатов "Краковии" за невероятную поддержку в течение 5 лет. Я действительно это ценю. "Краковия" - это ВЫ! Ты останешься в моем сердце навсегда.

Я очень хотел попрощаться с тобой как положено - на стадионе! К сожалению, не все зависит от меня. Я никогда не забуду тебя и ту атмосферу, которую ты создаешь на нашем стадионе! "Краковия" всегда вместе", - написал футболист в своем Instagram.

Напомним, Дитятьев выступал за "Краковию" с лета 2017 года, за исключением полугодичной аренды в польской "Пуще". Всего в составе команды из Кракова украинец отыграл 81 матча, в котором забил 3 гола и выполнил 3 результативные передачи. Вместе с польским коллективом Алексей выигрывал Кубок Польши в 2020 году.

Ранее "Краковия" продлила контракт с украинским футболистом Евгением Коноплянкой.

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В статье: Алексей Дитятьев Краковия (Краков)
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