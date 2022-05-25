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СМИ: Ярмоленко определился с чемпионатом, в котором хочет продолжить карьеру

Наши за границей
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(1 голосов)

Вингер уже начал поиски нового клуба

СМИ: Ярмоленко определился с чемпионатом, в котором хочет продолжить карьеру

Фото: Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

Контракт вингера сборной Украины Андрея Ярмоленко с лондонским "Вест Хэмом" подошел к концу, и это означает, что украинец будет искать новый клуб.

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Как утверждают турецкие СМИ, 32-летний футболист намерен продолжить карьеру в чемпионате Турции. Отмечается, что будущее лидера сборной Украины прояснится в ближайшие дни.

Ранее Ярмоленко в разное время связывали с рядом турецких клубов - "Фенербахче", "Галатасарай", "Бешикташ" и "Трабзонспор".

Напомним, что в июне Андрей покинет "Вест Хэм" в статусе свободного агента. В сезоне 2021/22 вингер сыграл 33 матча за "молотобойцев" во всех турнирах, забил 3 мяча и отдал 3 результативные передачи.

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В статье: Андрей Ярмоленко Вест Хэм Юнайтед (Лондон)
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Источник:
CNN Turk

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Комментарии (1)
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Zaragoza (Днепр)
25.05.2022 в 14:06
"Как утверждают турецкие СМИ",они много что утверждали,и про коноплянку,и про игроков Шахтёра
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