СМИ: Ярмоленко определился с чемпионатом, в котором хочет продолжить карьеру

Контракт вингера сборной Украины Андрея Ярмоленко с лондонским "Вест Хэмом" подошел к концу, и это означает, что украинец будет искать новый клуб.

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Как утверждают турецкие СМИ, 32-летний футболист намерен продолжить карьеру в чемпионате Турции. Отмечается, что будущее лидера сборной Украины прояснится в ближайшие дни.

Ранее Ярмоленко в разное время связывали с рядом турецких клубов - "Фенербахче", "Галатасарай", "Бешикташ" и "Трабзонспор".

Напомним, что в июне Андрей покинет "Вест Хэм" в статусе свободного агента. В сезоне 2021/22 вингер сыграл 33 матча за "молотобойцев" во всех турнирах, забил 3 мяча и отдал 3 результативные передачи.