Источник назвал клуб, в который перейдет Ярмоленко

Украинский вингер Андрей Ярмоленко определился с новым клубом после завершения контракта с "Вест Хэмом", пишет Fotomac.

По данным источника, официальные предложения украинец еще не получал, но в ближайшие дни все изменится. Сообщается, что агент Ярмоленко Вадим Шаблий сам предложил услуги футболиста "Фенербахче". Согласно последним новостям, сам лидер сборной Украины не против продолжить карьеру именно в чемпионате Турции.

Напомним, что в июне Андрей покинет "Вест Хэм" в статусе свободного агента. В сезоне 2021/22 вингер сыграл 33 матча за "молотобойцев" во всех турнирах, забил 3 мяча и отдал 3 результативные передачи.

К слову, "Фенербахче" завершил чемпионат на второй строчке, завоевав путевку в квалификацию Лигу чемпионов.