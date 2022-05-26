Источник назвал клуб, в который перейдет Ярмоленко
Агент футболиста уже связывался с клубом
Фото: Getty Images/Global Images Ukraine
Украинский вингер Андрей Ярмоленко определился с новым клубом после завершения контракта с "Вест Хэмом", пишет Fotomac.
По данным источника, официальные предложения украинец еще не получал, но в ближайшие дни все изменится. Сообщается, что агент Ярмоленко Вадим Шаблий сам предложил услуги футболиста "Фенербахче". Согласно последним новостям, сам лидер сборной Украины не против продолжить карьеру именно в чемпионате Турции.
Напомним, что в июне Андрей покинет "Вест Хэм" в статусе свободного агента. В сезоне 2021/22 вингер сыграл 33 матча за "молотобойцев" во всех турнирах, забил 3 мяча и отдал 3 результативные передачи.
К слову, "Фенербахче" завершил чемпионат на второй строчке, завоевав путевку в квалификацию Лигу чемпионов.
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