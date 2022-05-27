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Из Манчестера в Лондон. Клуб АПЛ рассматривает вариант с подписанием Зинченко

Наши за границей
(1 голосов)

Украинец может сменить клуб в Англии

Из Манчестера в Лондон. Клуб АПЛ рассматривает вариант с подписанием Зинченко

Фото: Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

Защитник "Манчестер Сити" и сборной Украины Александр Зинченко может продолжить карьеру в лондонском "Арсенале". Об этом пишет журналист Daily Mail Джек Гоган в своем Twitter.

По данным источника, "канониры" рассматривают возможность приобретения 25-летнего украинца. Также отмечается, что главный тренер "Арсенала" Микель Артета может рассматривать футболиста как полузащитника.

Добавим, Артета знаком с качествами Александра еще со времен его работы в тренерском штабе "Манчестер Сити" под руководством Пепа Гвардиолы.

В сезоне 2021/22 Зинченко отыграл в 28 матчах "горожан" во всех турнирах и отличился пятью результативными передачами. Контракт футболиста с "Ман Сити" рассчитан до 2024 года.

Напомним, по итогам минувшего розыгрыша чемпионата Англии "Арсенал" занял 5-е место и будет выступать в Лиге Европы.

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В статье: Арсенал (Лондон) Манчестер Сити Александр Зинченко
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Комментарии (1)
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Artemanat (Кривой Рог)
27.05.2022 в 10:22
Уже 5ть результативных передача к 30ти годам будет 10))) Вообще молодец Зина,стал чуто смелее играть на атаку
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