Из Манчестера в Лондон. Клуб АПЛ рассматривает вариант с подписанием Зинченко

Защитник "Манчестер Сити" и сборной Украины Александр Зинченко может продолжить карьеру в лондонском "Арсенале". Об этом пишет журналист Daily Mail Джек Гоган в своем Twitter.

По данным источника, "канониры" рассматривают возможность приобретения 25-летнего украинца. Также отмечается, что главный тренер "Арсенала" Микель Артета может рассматривать футболиста как полузащитника.

Добавим, Артета знаком с качествами Александра еще со времен его работы в тренерском штабе "Манчестер Сити" под руководством Пепа Гвардиолы.

В сезоне 2021/22 Зинченко отыграл в 28 матчах "горожан" во всех турнирах и отличился пятью результативными передачами. Контракт футболиста с "Ман Сити" рассчитан до 2024 года.

Напомним, по итогам минувшего розыгрыша чемпионата Англии "Арсенал" занял 5-е место и будет выступать в Лиге Европы.