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Экс-футболист Десны продолжит карьеру в Америке

Наши за границей
(1 голосов)

Детали сделки не разглашаются

Экс-футболист Десны продолжит карьеру в Америке

Фото: ФК Десна

Новина українською

Украинский нападающий Илья Шевцов продолжит карьеру в МЛС.

22-летний украинец подписал контракт с ФК "Шарлотт Индепенденс", сообщает пресс-служба американской команды. Детали соглашения между клубом и футболистом не афишируются.

Предыдущим клубом Шевцова была "Десна", с которой он расторг контракт на фоне полномасштабного вторжения российской армии в Украину. В сезоне 2021/22 Илья отыграл 12 матчей за "северян" в чемпионате Украины и отметился пятью результативными передачами.

Ранее он также выступал за "Ингулец", "Кристалл" и юношескую команду донецкого "Шахтера".

К слову, "Шарлотт Индепенденс" лидирует в турнирной таблице USL League One — третьего по силе дивизиона чемпионата США.

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В статье: Десна (Чернигов) Илья Шевцов Шарлотт
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