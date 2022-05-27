Экс-футболист Десны продолжит карьеру в Америке
Детали сделки не разглашаются
Фото: ФК Десна
Украинский нападающий Илья Шевцов продолжит карьеру в МЛС.
22-летний украинец подписал контракт с ФК "Шарлотт Индепенденс", сообщает пресс-служба американской команды. Детали соглашения между клубом и футболистом не афишируются.
Предыдущим клубом Шевцова была "Десна", с которой он расторг контракт на фоне полномасштабного вторжения российской армии в Украину. В сезоне 2021/22 Илья отыграл 12 матчей за "северян" в чемпионате Украины и отметился пятью результативными передачами.
Ранее он также выступал за "Ингулец", "Кристалл" и юношескую команду донецкого "Шахтера".
К слову, "Шарлотт Индепенденс" лидирует в турнирной таблице USL League One — третьего по силе дивизиона чемпионата США.
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