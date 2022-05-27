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Вест Хэм объявил об уходе Ярмоленко и еще трех футболистов

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Вест Хэм объявил об уходе Ярмоленко и еще трех футболистов

Фото: Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

Лондонский "Вест Хэм" на официальном сайте сообщает об уходе четырех футболистов, у которых заканчиваются контракты 30 июня.

Это полузащитник Марк Нобл, защитник Райан Фредерикс и голкипер Дэвид Мартин. Также среди них числится и украинский вингер Андрей Ярмоленко, который ранее уведомлял о том, что покинет "молотобойцев".

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Ярмоленко играл за "Вест Хэм" с лета 2018 года, когда он перешел в лондонский клуб из "Боруссии Дортмунд" за 20 миллионов евро. За эти четыре года Андрей провел 84 матча за клуб, в которых он забил 13 голов и отдал 7 ассистов

"Среди заметных ударов Ярмоленко были два гола во время его полного дебютного матча – с "Эвертоном" в сентябре 2018 года, жизненно важный поздний победный гол во встрече против "Челси" в Премьер-лиге в июле 2020 года и эмоциональные результативные действия в победных матчах с "Астон Виллой" и "Севильей" в марте этого года", – говорится на сайте "Вест Хэма".

Ранее сообщалось о том, что Ярмоленко определился с чемпионатом, в котором хотел бы продолжить карьеру.

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В статье: Андрей Ярмоленко Вест Хэм Юнайтед (Лондон)
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Источник:
ФК Вест Хэм

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