Клуб, который вышел в АПЛ, интересуется Ярмоленко
Вингер сборной Украины может остаться в Англии
Фото: Getty Images/Global Images Ukraine
Вингер сборной Украины Андрей Ярмоленко попал в сферу интересов английского клуба, сообщает журналист Экрем Конур.
Согласно данным источника, за ситуацией вокруг 32-летнего футболиста следит "Фулхэм". "Дачники", в свою очередь, могут получить Ярмоленко бесплатно. Напомним, сегодня "Вест Хэм" объявил об уходе украинца, чей контракт заканчивается в конце июня.
Сам лидер сборной Украины склоняется к продолжению карьеры в чемпионате Турции.
До переезда в Англию Ярмоленко выступал в киевского "Динамо" и дортмундской "Боруссии". Добавим, что по итогам минувшего сезона "Фулхэм" занял первое место в Чемпионшипе и в следующем выступит в АПЛ.
???? Fulham are monitoring the situation of Andriy Yarmolenko and will be able to transfer him for free.— Ekrem KONUR (@Ekremkonur) May 27, 2022
????????#FFC ⚪ ????#WHUFC pic.twitter.com/R1mTK7bDwE
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