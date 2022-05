Клуб, который вышел в АПЛ, интересуется Ярмоленко

Вингер сборной Украины Андрей Ярмоленко попал в сферу интересов английского клуба, сообщает журналист Экрем Конур.

Согласно данным источника, за ситуацией вокруг 32-летнего футболиста следит "Фулхэм". "Дачники", в свою очередь, могут получить Ярмоленко бесплатно. Напомним, сегодня "Вест Хэм" объявил об уходе украинца, чей контракт заканчивается в конце июня.

Сам лидер сборной Украины склоняется к продолжению карьеры в чемпионате Турции.

До переезда в Англию Ярмоленко выступал в киевского "Динамо" и дортмундской "Боруссии". Добавим, что по итогам минувшего сезона "Фулхэм" занял первое место в Чемпионшипе и в следующем выступит в АПЛ.

???? Fulham are monitoring the situation of Andriy Yarmolenko and will be able to transfer him for free.

????????#FFC ⚪ ????#WHUFC pic.twitter.com/R1mTK7bDwE