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Клуб, который вышел в АПЛ, интересуется Ярмоленко

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Вингер сборной Украины может остаться в Англии

Клуб, который вышел в АПЛ, интересуется Ярмоленко

Фото: Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

Вингер сборной Украины Андрей Ярмоленко попал в сферу интересов английского клуба, сообщает журналист Экрем Конур.

Согласно данным источника, за ситуацией вокруг 32-летнего футболиста следит "Фулхэм". "Дачники", в свою очередь, могут получить Ярмоленко бесплатно. Напомним, сегодня "Вест Хэм" объявил об уходе украинца, чей контракт заканчивается в конце июня.

Сам лидер сборной Украины склоняется к продолжению карьеры в чемпионате Турции.

До переезда в Англию Ярмоленко выступал в киевского "Динамо" и дортмундской "Боруссии". Добавим, что по итогам минувшего сезона "Фулхэм" занял первое место в Чемпионшипе и в следующем выступит в АПЛ.

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В статье: Андрей Ярмоленко Фулхэм (Лондон) Вест Хэм Юнайтед (Лондон)
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