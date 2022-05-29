Лунин стал третьим футболистом с украинским паспортом, выигрывавшим ЛЧ. После финала он получил медаль
Хотя и не провел ни минуты
Getty Images/Global Images Ukraine
Голкипер мадридского "Реала" Андрей Лунин стал третьим футболистом с украинским паспортом, выигрывавшим Лигу чемпионов.
До этого это удавалось украинцу Андрею Шевченко в сезоне 2002/2003 с “Миланом” и игроку с украинским гражданством Анатолию Тимощуку в сезоне 2012/2013 с “Баварией”.
Напомним, что Лунин не провел в этом сезоне Лиги чемпионов ни минуты, просидев все матчи на скамейке запасных. Несмотря на это, Андрей получил свою медаль победителя на награждении. Интересно, что также эту награду дали и третьему вратарю Реала Тони Фуидиасу, хотя он даже не попал в заявку на финал.
Отметим, что Лунин на награждении не был с флагом Украины, однако уже после него надел его, в частности, сделал несколько фото для соцсетей.
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