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Лунин стал третьим футболистом с украинским паспортом, выигрывавшим ЛЧ. После финала он получил медаль

Наши за границей
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(1 голосов)

Хотя и не провел ни минуты

Лунин стал третьим футболистом с украинским паспортом, выигрывавшим ЛЧ. После финала он получил медаль

Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

Голкипер мадридского "Реала" Андрей Лунин стал третьим футболистом с украинским паспортом, выигрывавшим Лигу чемпионов.

До этого это удавалось украинцу Андрею Шевченко в сезоне 2002/2003 с “Миланом” и игроку с украинским гражданством Анатолию Тимощуку в сезоне 2012/2013 с “Баварией”.

Напомним, что Лунин не провел в этом сезоне Лиги чемпионов ни минуты, просидев все матчи на скамейке запасных. Несмотря на это, Андрей получил свою медаль победителя на награждении. Интересно, что также эту награду дали и третьему вратарю Реала Тони Фуидиасу, хотя он даже не попал в заявку на финал.

Отметим, что Лунин на награждении не был с флагом Украины, однако уже после него надел его, в частности, сделал несколько фото для соцсетей.

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В статье: Андрей Шевченко Реал (Мадрид) Ливерпуль Андрей Лунин
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Комментарии (2)
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oda1979 (Запорожье)
29.05.2022 в 10:28
Лучший игрок матча-это Лунин!
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Nyva_vn_ua (Vinnytsia)
29.05.2022 в 09:27
Футбол - респект! Все вірно написали про ..дрижчука.., на жаль, з українським громадянством..
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