Лунин опубликовал фото кубка ЛЧ с украинским флагом: Сейчас важно, чтобы не забывали о нашей стране
Нужно об этом постоянно всем напоминать
Getty Images/Global Images Ukraine
Голкипер мадридского "Реала" Андрей Лунин опубликовал в своем Instagram фотографию с трофеем ЛЧ и украинским флагом:
“Кубок чемпионов с украинским флагом. Сейчас важно, чтобы не забывали о нашей стране и о том, что происходит!!!
Надеюсь, этот момент и эта игра подарила украинцам улыбки”, - написал Лунин под постом.
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