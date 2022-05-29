Лунин опубликовал фото кубка ЛЧ с украинским флагом: Сейчас важно, чтобы не забывали о нашей стране

Голкипер мадридского "Реала" Андрей Лунин опубликовал в своем Instagram фотографию с трофеем ЛЧ и украинским флагом:

“Кубок чемпионов с украинским флагом. Сейчас важно, чтобы не забывали о нашей стране и о том, что происходит!!!

Надеюсь, этот момент и эта игра подарила украинцам улыбки”, - написал Лунин под постом.