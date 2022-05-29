Вест Хэм может арендовать Андрея Лунина

"Вест Хэм Юнайтед" заинтересован в аренде с опцией последующего выкупа второго вратаря мадридского "Реала" Андрея Лунина. Клуб заинтересован в сменщике основного вратаря Лукаша Фабиански, а также в возможной замене Альфонсу Ареоля, как утверждает Sunday Mirror.

Первому недавно исполнилось 37 лет, второй же в "Вест Хэме" по договору аренды из "ПСЖ". Ареоля же заинтересован в продолжении карьеры в АПЛ, в том числе и в своем предыдущем клубе – "Фулхэме".

Андрей Лунин пока не может стать основным вратарем "Реала" из-за игровой формы голкипера "Мадрида" Тибо Куртуа. Однако, испанский клуб заинтересован в стабильном игровом времени для украинца, сыгравшего за команду лишь 5 матчей.