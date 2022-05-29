  1. UA-Футбол ⚽
  2. Украинские
  3. Наши за границей
  4. Вест Хэм может арендовать Андрея Лунина
В тренде

Вест Хэм может арендовать Андрея Лунина

Наши за границей
(1 голосов)

Клуб ищет сменщика для Фабиански и Ареоля

Вест Хэм может арендовать Андрея Лунина

Фото: MARCA

UA-Футбол
Новина українською

"Вест Хэм Юнайтед" заинтересован в аренде с опцией последующего выкупа второго вратаря мадридского "Реала" Андрея Лунина. Клуб заинтересован в сменщике основного вратаря Лукаша Фабиански, а также в возможной замене Альфонсу Ареоля, как утверждает Sunday Mirror.

Первому недавно исполнилось 37 лет, второй же в "Вест Хэме" по договору аренды из "ПСЖ". Ареоля же заинтересован в продолжении карьеры в АПЛ, в том числе и в своем предыдущем клубе – "Фулхэме".

Андрей Лунин пока не может стать основным вратарем "Реала" из-за игровой формы голкипера "Мадрида" Тибо Куртуа. Однако, испанский клуб заинтересован в стабильном игровом времени для украинца, сыгравшего за команду лишь 5 матчей.

Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Реал (Мадрид) Андрей Лунин Вест Хэм Юнайтед (Лондон)
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:

Популярное сейчас

Новости по теме

Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
3000 грн
Играть
2
4500 грн
Играть
3
1500 грн
Играть
4
300 грн
freebet
Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде