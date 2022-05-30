  1. UA-Футбол ⚽
  2. Украинские
  3. Наши за границей
  4. "Это была большая ошибка". Яремчук извинился за фото с российским певцом
В тренде

"Это была большая ошибка". Яремчук извинился за фото с российским певцом

Наши за границей
(2 голосов)

Лучше поздно, чем никогда

"Это была большая ошибка". Яремчук извинился за фото с российским певцом

Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

Нападающий "Бенфики" и сборной Украины Роман Яремчук извинился за фото с российским рэпером Бастой. Летом прошлого года он и Виталий Миколенко сфотографировались с музыкантом на отдыхе в Турции.

"Я очень много критики получил за эту ситуацию. Это нормально. Я с этим согласен. Правильно сделали, что меня так "посыпали". Это была большая ошибка, за которую хочется сейчас извиниться перед людьми, которые сейчас пострадали от "русского мира". Не знаю, что я еще могу сказать.

Это действительно ошибка была, и сейчас у меня ни одного русского певца, которого я слушаю. Мы слушаем только украинскую музыку. Даже после матча с "Риекой" ехали и все слушали только украинские песни. Сборная в этом плане поменялась, стала достаточно патриотической", – заявил Яремчук.

"Это была большая ошибка". Яремчук извинился за фото с российским певцом - изображение 1
Фото: YouTube-канал "ПРЯМА ЧЕРВОНА"

Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Украина Бенфика (Лиссабон) Роман Яремчук
Оцените этот материал:
(2 голосов)
Поделиться с друзьями:
Источник:
ПРЯМА ЧЕРВОНА

Популярное сейчас

Новости по теме

Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (11)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти
Caballero (DC)
30.05.2022 в 10:06
Скотина тупа, наче до 2022-го росіяни не вбивали українців.
Ответить
+3
0
Медведь с балалайкой (Харьков)
30.05.2022 в 10:47
заїбісь ... як за збірну грати - Рома молодець, як вибачився за доволі посередній вчинок (адже важливіше що він робить аніж де він фоткався до повномаштабного вторгнення) - то "скотина тупа" , ти то сам дох_ра патріот, бачу під Сєвєродонецьком сидиш в окопі і пишеш тут хто "скотина" а хто ні ... ?
Ответить
0
-2
Caballero (DC)
30.05.2022 в 10:56
Мєдвєдь, не подавися свею балалайкою. Я бачу як ти в Харкові за окружною кац_апню смалиш. То вибачай вже, що критикую довб_обів, які підтримували тут кац_апську культуру, чим запросили сюди кац_апню вбивати українців десятками тисяч.
+1
0
Оlegуurсhak (Хмельницький)
30.05.2022 в 09:10
А яка позиція у Басти щодо України, може він її підтримує? Тоді за що перепрошувати?
Ответить
+2
-4
Vantala (Kharkiv)
30.05.2022 в 09:37
Баста в 2014-2015 гастролював в окупованому Криму за що йому до 2020 був заборонений в'їзд в Україну. І багато де ще попалився. А зараз його позиція за війну називається "язик в ж@пі".
Ответить
+5
0
avatar
Olegyurchak (Хмельницький )
30.05.2022 в 10:34
Мене це не цікавить. Зміни нік.
Ответить
0
-2
oda1979 (Запорожье)
30.05.2022 в 08:41
Сколько на нужды ВСу перечислил?
Ответить
+2
-4
Думитреску (Новомосковск)
30.05.2022 в 08:44
А ти сам скільки?
Ответить
+4
-3
Caballero (DC)
30.05.2022 в 10:08
Яремчук доларовий мільйонер, а Ода за 49 км від лінії фронту без роботи з сім'єю на шиї.
+2
0
Медведь с балалайкой (Харьков)
30.05.2022 в 10:45
В коментарях всі дох_ра патріоти ...
Ответить
0
-1
Caballero (DC)
30.05.2022 в 10:54
Не пи_зди за всих тут, самий розумний знайшовся.
0
0

Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
3000 грн
Играть
2
4500 грн
Играть
3
1500 грн
Играть
4
300 грн
freebet
Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде