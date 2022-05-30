"Это была большая ошибка". Яремчук извинился за фото с российским певцом
Лучше поздно, чем никогда
Getty Images/Global Images Ukraine
Нападающий "Бенфики" и сборной Украины Роман Яремчук извинился за фото с российским рэпером Бастой. Летом прошлого года он и Виталий Миколенко сфотографировались с музыкантом на отдыхе в Турции.
"Я очень много критики получил за эту ситуацию. Это нормально. Я с этим согласен. Правильно сделали, что меня так "посыпали". Это была большая ошибка, за которую хочется сейчас извиниться перед людьми, которые сейчас пострадали от "русского мира". Не знаю, что я еще могу сказать.
Это действительно ошибка была, и сейчас у меня ни одного русского певца, которого я слушаю. Мы слушаем только украинскую музыку. Даже после матча с "Риекой" ехали и все слушали только украинские песни. Сборная в этом плане поменялась, стала достаточно патриотической", – заявил Яремчук.
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