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Яремчук: По слухам я знаю, что Ордец помогает украинской армии

Наши за границей
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Публично о войне он нигде не высказывался

Яремчук: По слухам я знаю, что Ордец помогает украинской армии

Фото: Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

Нападающий "Бенфики" и сборной Украины Роман Яремчук рассказал о наличии информации о возможном предоставлении поддержки украинским военным со стороны защитника московского "Динамо" Ивана Ордеца.

"Лично мы с ним не знакомы. По слухам, я знаю, что он достаточно помогает украинской армии", – сказал Роман Яремчук в интервью YouTube-канала "ПРЯМА ЧЕРВОНА".

Напомним, Ордец - воспитанник донецкого "Шахтера", а с 2019 года играет за московское "Динамо". С начала полномасштабного вторжения украинец остался на контракте в россии и публично войну никак не комментировал.

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В статье: Украина Бенфика (Лиссабон) Иван Ордец Роман Яремчук война с Россией
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Источник:
ПРЯМА ЧЕРВОНА

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