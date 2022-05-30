Яремчук: По слухам я знаю, что Ордец помогает украинской армии

Нападающий "Бенфики" и сборной Украины Роман Яремчук рассказал о наличии информации о возможном предоставлении поддержки украинским военным со стороны защитника московского "Динамо" Ивана Ордеца.

"Лично мы с ним не знакомы. По слухам, я знаю, что он достаточно помогает украинской армии", – сказал Роман Яремчук в интервью YouTube-канала "ПРЯМА ЧЕРВОНА".

Напомним, Ордец - воспитанник донецкого "Шахтера", а с 2019 года играет за московское "Динамо". С начала полномасштабного вторжения украинец остался на контракте в россии и публично войну никак не комментировал.