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Миколенко стал лучшим в АПЛ по количеству заблокированных ударов

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(3 голосов)

Карьера для украинца в Англии развивается наилучшим образом

Миколенко стал лучшим в АПЛ по количеству заблокированных ударов

Фото: Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

Украинский защитник "Эвертона" Виталий Миколенко является лидером сезона в Английской премьер-лиге по количеству заблокированных передач.

Как сообщает аналитик Михаил Смоловой со ссылкой на данные StatsBomb, у украинца 2,74 заблокированной передачи в среднем за игру. По этому показателю он на первом месте среди игроков, сыгравших 10 и более матчей в АПЛ сезона-2021/22. Есть футболисты, у которых показатель больше, однако ни один из них не принял участие в 10 играх.

В то же время футболисты "Эвертона" заблокировали больше ударов, чем игроки любого другого клуба – 524. По итогам минувшего розыгрыша АПЛ "ириски" заняли 16 место.

Напомним, английский клуб заплатил за трансфер Миколенко 23,5 миллиона евро. Его контракт рассчитан до 30 июня 2026 года. В завершившемся чемпионате Англии украинец провел 13 матчей и забил один гол.

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В статье: Эвертон (Ливерпуль) Виталий Миколенко
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Комментарии (1)
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Zaragoza (Днепр)
30.05.2022 в 14:34
А некоторые так пугают АПЛ,а там и Миколенко норм играет
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