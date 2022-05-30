Интерес подтвердился. Источник раскрыл дальнейшие планы Реала на Лунина
Будущее Андрея в Мадриде в полной неопределенности
Фото: Getty Images/Global Images Ukraine
Мадридский "Реал" частично изменили планы на украинского кипера Андрея Лунина, сообщает журналист "Футбол 24" Владимир Лесько.
Если раньше Мадрид рассматривал только вариант с арендой, то сейчас, похоже, готов даже продать Андрея при условии сохранения у себя 50 процентов прав.
Накануне появились слухи об интересе английского"Вест Хэма" и "Вильярреала" (полуфиналиста ЛЧ) к вратарю сборной Украины. Как отмечает источник, заинтересованность действительно есть со стороны испанского клуба. Правда, до конкретики дело пока не дошло.
Напомним, Лунин перешел в "Реал" в 2018 году из луганской "Зари". С тех пор мадридцы отдавали голкипера в аренду в "Леганес", "Вальядолид" и "Овьедо". В нынешнем сезоне Андрей провел 4 матча за "сливочных" - дважды в Кубке Испании и дважды в Ла Лиге.
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