Интерес подтвердился. Источник раскрыл дальнейшие планы Реала на Лунина

Мадридский "Реал" частично изменили планы на украинского кипера Андрея Лунина, сообщает журналист "Футбол 24" Владимир Лесько.

Если раньше Мадрид рассматривал только вариант с арендой, то сейчас, похоже, готов даже продать Андрея при условии сохранения у себя 50 процентов прав.

Накануне появились слухи об интересе английского"Вест Хэма" и "Вильярреала" (полуфиналиста ЛЧ) к вратарю сборной Украины. Как отмечает источник, заинтересованность действительно есть со стороны испанского клуба. Правда, до конкретики дело пока не дошло.

Напомним, Лунин перешел в "Реал" в 2018 году из луганской "Зари". С тех пор мадридцы отдавали голкипера в аренду в "Леганес", "Вальядолид" и "Овьедо". В нынешнем сезоне Андрей провел 4 матча за "сливочных" - дважды в Кубке Испании и дважды в Ла Лиге.