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Интерес подтвердился. Источник раскрыл дальнейшие планы Реала на Лунина

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Будущее Андрея в Мадриде в полной неопределенности

Интерес подтвердился. Источник раскрыл дальнейшие планы Реала на Лунина

Фото: Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

Мадридский "Реал" частично изменили планы на украинского кипера Андрея Лунина, сообщает журналист "Футбол 24" Владимир Лесько.

Если раньше Мадрид рассматривал только вариант с арендой, то сейчас, похоже, готов даже продать Андрея при условии сохранения у себя 50 процентов прав.

Накануне появились слухи об интересе английского"Вест Хэма" и "Вильярреала" (полуфиналиста ЛЧ) к вратарю сборной Украины. Как отмечает источник, заинтересованность действительно есть со стороны испанского клуба. Правда, до конкретики дело пока не дошло.

Напомним, Лунин перешел в "Реал" в 2018 году из луганской "Зари". С тех пор мадридцы отдавали голкипера в аренду в "Леганес", "Вальядолид" и "Овьедо". В нынешнем сезоне Андрей провел 4 матча за "сливочных" - дважды в Кубке Испании и дважды в Ла Лиге.

Читайте такжеЛунин стал третьим футболистом с украинским паспортом, выигрывавшим ЛЧ. После финала он получил медаль
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В статье: Реал (Мадрид) Вильярреал Андрей Лунин Вест Хэм Юнайтед (Лондон)
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