Хочет остаться в Англии. Ярмоленко примет решение о будущем после матчей за сборную
Пока концентрация на играх за "сине-желтых"
Фото: Getty Images/Global Images Ukraine
По окончании сезона Андрей Ярмоленко на правах свободного агента покинул "Вест Хэм". Сейчас он размышляет касательно своего будущего.
По данным журналиста Игоря Бурбаса, приоритет Андрея - остаться в Англии, где комфортно его семье. Уже есть конкретика со стороны двух клубов.
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Помимо этого, украинским вингером также интересуются клубы Ла Лиги, МЛС и даже из Саудовской Аравии. Окончательное решение Андрей примет после игр за сборную в отборе на ЧМ и Лиге Наций.
Ранее сообщалось, что Ярмоленко может
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Источник:Игорь Бурбас
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