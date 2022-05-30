Хочет остаться в Англии. Ярмоленко примет решение о будущем после матчей за сборную

По окончании сезона Андрей Ярмоленко на правах свободного агента покинул "Вест Хэм". Сейчас он размышляет касательно своего будущего.

По данным журналиста Игоря Бурбаса, приоритет Андрея - остаться в Англии, где комфортно его семье. Уже есть конкретика со стороны двух клубов.

Помимо этого, украинским вингером также интересуются клубы Ла Лиги, МЛС и даже из Саудовской Аравии. Окончательное решение Андрей примет после игр за сборную в отборе на ЧМ и Лиге Наций.