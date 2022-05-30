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Хочет остаться в Англии. Ярмоленко примет решение о будущем после матчей за сборную

Наши за границей
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Пока концентрация на играх за "сине-желтых"

Хочет остаться в Англии. Ярмоленко примет решение о будущем после матчей за сборную

Фото: Getty Images/Global Images Ukraine

UA-Футбол
Новина українською

По окончании сезона Андрей Ярмоленко на правах свободного агента покинул "Вест Хэм". Сейчас он размышляет касательно своего будущего.

По данным журналиста Игоря Бурбаса, приоритет Андрея - остаться в Англии, где комфортно его семье. Уже есть конкретика со стороны двух клубов.

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Помимо этого, украинским вингером также интересуются клубы Ла Лиги, МЛС и даже из Саудовской Аравии. Окончательное решение Андрей примет после игр за сборную в отборе на ЧМ и Лиге Наций.

Ранее сообщалось, что Ярмоленко может оказаться в Турции.

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В статье: Андрей Ярмоленко
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Источник:
Игорь Бурбас

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