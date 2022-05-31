Коваленко озвучил условие для своего возможного возвращения в Шахтер

Полузащитник "Специи" Виктор Коваленко не исключает возможность возвращения в донецкий "Шахтер".

"Шахтер"? Я не знаю, нужно подумать. Так сразу сказать не смогу. Нужно подумать. Есть какая-то доля вероятности, что можно вернуться в "Шахтер" и помочь, потому что это родной клуб. Но если не будет ни чемпионата, ничего, то ...".

Сыграть только 6 матчей в Лиге чемпионов – это тяжело. Если будет чемпионат, то да, можно рассматривать возможность. Почему нет?" – сказал Коваленко в эфире "Вацко Live".