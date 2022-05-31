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Коваленко озвучил условие для своего возможного возвращения в Шахтер

Наши за границей
(1 голосов)

Украинский хавбек задумался над этим вопросом

Коваленко озвучил условие для своего возможного возвращения в Шахтер

Фото: Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

Полузащитник "Специи" Виктор Коваленко не исключает возможность возвращения в донецкий "Шахтер".

"Шахтер"? Я не знаю, нужно подумать. Так сразу сказать не смогу. Нужно подумать. Есть какая-то доля вероятности, что можно вернуться в "Шахтер" и помочь, потому что это родной клуб. Но если не будет ни чемпионата, ничего, то ...".

Сыграть только 6 матчей в Лиге чемпионов – это тяжело. Если будет чемпионат, то да, можно рассматривать возможность. Почему нет?" – сказал Коваленко в эфире "Вацко Live".

Напомним, минувший сезон Коваленко выступал в аренде за "Специю". Права на 26-летнего украинца принадлежат "Аталанте". В сезоне-2021/22 Виктор отыграл 27 матчей во всех турнирах, в которых забил 1 гол и выполнил 4 ассиста.

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В статье: Аталанта (Бергамо) Шахтер (Донецк) Виктор Коваленко Специя
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Источник:
Вацко Live

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Комментарии (1)
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alex.belogubko (одесса)
31.05.2022 в 11:01
какой ШД --сиди за бугром и не рыпайся--без легионеров они не кто -середняк
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