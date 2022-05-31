Коваленко озвучил условие для своего возможного возвращения в Шахтер
Украинский хавбек задумался над этим вопросом
Фото: Getty Images/Global Images Ukraine
Полузащитник "Специи" Виктор Коваленко не исключает возможность возвращения в донецкий "Шахтер".
"Шахтер"? Я не знаю, нужно подумать. Так сразу сказать не смогу. Нужно подумать. Есть какая-то доля вероятности, что можно вернуться в "Шахтер" и помочь, потому что это родной клуб. Но если не будет ни чемпионата, ничего, то ...".
Сыграть только 6 матчей в Лиге чемпионов – это тяжело. Если будет чемпионат, то да, можно рассматривать возможность. Почему нет?" – сказал Коваленко в эфире "Вацко Live".
Напомним, минувший сезон Коваленко выступал в аренде за "Специю". Права на 26-летнего украинца принадлежат "Аталанте". В сезоне-2021/22 Виктор отыграл 27 матчей во всех турнирах, в которых забил 1 гол и выполнил 4 ассиста.
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