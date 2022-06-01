Если будет разумное предложение. Ман Сити готов продать Зинченко
То же касается и нидерландца Натан Аке
Фото: Getty Images/Global Images Ukraine
Защитники "Манчестер Сити" Александр Зинченко и Натан Аке могут сменить клубную прописку этим летом. Об этом сообщает Ruetir ссылаясь на The Times.
Согласно данным источника, руководство "горожан" дали понять футболисту сборной Украины, что готовы его продать, если клуб получит разумное предложение. То же касается и нидерландца Аке.
Желание продать Зинченко и Аке свидетельствует о том, что "Ман Сити" скорее всего планирует подписать новых центрального и левого защитника. Как сообщалось ранее, к украинцу интерес проявляет "Эвертон". "Ньюкасл" и "Арсенал".
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