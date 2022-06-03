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Попробует себя в новой роли. Шацких начал работу в Узбекистане

Наши за границей
(1 голосов)

Специалист вернулся в родной клуб

Попробует себя в новой роли. Шацких начал работу в Узбекистане

Фото: pakhtakor.uz

Новина українською

Бывший форвард и тренер киевского "Динамо" Максим Шацких вернулся в Узбекистан.

43-летний специалист подписал соглашение о работе в ташкентском "Пахтакоре". Он назначен спортивным директором узбекского клуба.

Шацких будет заниматься выстраиванием системы взаимодействия команд разных возрастов клуба (от академии до первой команды), а также будет заниматься поиском молодых талантливых футболистов.

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Добавим, что Шацких является воспитанником "Пахтакора". Правда, уже в 18-летнем возрасте он покинул структуру этого клуба, подписав контракт с российским "Соколом-РЖД".

В составе киевского "Динамо" нападающий выступал на протяжении 10-ти лет - с 1999 по 2009 года. За это время в столичном клубе он сыграл 215 матчей и забил 97 мячей.

"Пахтакор" занимает 6-е место в Суперлиге Узбекистана, набрав 17 очков в 9 играх.

Попробует себя в новой роли. Шацких начал работу в Узбекистане - изображение 1
Фото: pakhtakor
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В статье: Максим Шацких Пахтакор (Ташкент)
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Источник:
pakhtakor

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Комментарии (1)
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Caballero (DC)
03.06.2022 в 09:31
Ось це його рівень. А грав би за азійські клуби - став би зіркою азійського футболу. Нападаючий без швидкості.
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