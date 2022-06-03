Попробует себя в новой роли. Шацких начал работу в Узбекистане
Специалист вернулся в родной клуб
Фото: pakhtakor.uz
Бывший форвард и тренер киевского "Динамо" Максим Шацких вернулся в Узбекистан.
43-летний специалист подписал соглашение о работе в ташкентском "Пахтакоре". Он назначен спортивным директором узбекского клуба.
Шацких будет заниматься выстраиванием системы взаимодействия команд разных возрастов клуба (от академии до первой команды), а также будет заниматься поиском молодых талантливых футболистов.
Добавим, что Шацких является воспитанником "Пахтакора". Правда, уже в 18-летнем возрасте он покинул структуру этого клуба, подписав контракт с российским "Соколом-РЖД".
В составе киевского "Динамо" нападающий выступал на протяжении 10-ти лет - с 1999 по 2009 года. За это время в столичном клубе он сыграл 215 матчей и забил 97 мячей.
"Пахтакор" занимает 6-е место в Суперлиге Узбекистана, набрав 17 очков в 9 играх.
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