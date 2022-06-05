Балтача: Как бывшему защитнику, мне импонирует игра Миколенко

Экс-игрок "Динамо" Сергей Балтача, который сейчас работает в академии "Чарльтона", поделился мнением об украинском игроке "Эвертона" Виталии Миколенко в матче с Шотландией (3:1):

"Как бывшему защитнику, мне импонирует игра Миколенко – Виталий выиграл все верховые мячи, а ведь "второй этаж" – это "конек" шотландцев. За неполный сезон, проведенный в АПЛ, он продемонстрировал определенный прогресс и продолжает совершенствоваться", – сказал Балтача.

Нпомним, украинец переехал в Англию с "Динамо" зимой текущего года за более чем 23 миллиона евро.