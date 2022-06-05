Балтача: Как бывшему защитнику, мне импонирует игра Миколенко
Эксперт поделился мнением
Фото: evertonfc.com
Экс-игрок "Динамо" Сергей Балтача, который сейчас работает в академии "Чарльтона", поделился мнением об украинском игроке "Эвертона" Виталии Миколенко в матче с Шотландией (3:1):
"Как бывшему защитнику, мне импонирует игра Миколенко – Виталий выиграл все верховые мячи, а ведь "второй этаж" – это "конек" шотландцев.
За неполный сезон, проведенный в АПЛ, он продемонстрировал определенный прогресс и продолжает совершенствоваться", – сказал Балтача.
Нпомним, украинец переехал в Англию с "Динамо" зимой текущего года за более чем 23 миллиона евро.
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Источник:FootBoom
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