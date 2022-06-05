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Балтача: Как бывшему защитнику, мне импонирует игра Миколенко

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Эксперт поделился мнением

Балтача: Как бывшему защитнику, мне импонирует игра Миколенко

Фото: evertonfc.com

Новина українською

Экс-игрок "Динамо" Сергей Балтача, который сейчас работает в академии "Чарльтона", поделился мнением об украинском игроке "Эвертона" Виталии Миколенко в матче с Шотландией (3:1):

"Как бывшему защитнику, мне импонирует игра Миколенко – Виталий выиграл все верховые мячи, а ведь "второй этаж" – это "конек" шотландцев.

За неполный сезон, проведенный в АПЛ, он продемонстрировал определенный прогресс и продолжает совершенствоваться", – сказал Балтача.

Нпомним, украинец переехал в Англию с "Динамо" зимой текущего года за более чем 23 миллиона евро.

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В статье: Сергей Балтача Эвертон (Ливерпуль) Виталий Миколенко
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Источник:
FootBoom

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