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По инициативе украинца. Шериф прекратил сотрудничество с Вернидубом

Наши за границей
(3 голосов)

Тираспольский клуб поблагодарил специалиста за сотрудничество

По инициативе украинца. Шериф прекратил сотрудничество с Вернидубом

Новина українською

Главный тренер "Шерифа" Юрий Вернидуб покинул свой пост, сообщает пресс-служба клуба.

"В связи со сложившимися обстоятельствами и по просьбе украинского специалиста Юрия Вернидуба, руководство "Шерифа" и главный тренер клуба прекратили сотрудничество по взаимному согласию сторон.

Юрий Николаевич Вернидуб останется навсегда в истории клуба".

Вернидуб возглавил "Шериф" в декабре 2020 года. Под руководством украинца команда впервые пробилась в групповой этап Лиги чемпионов. Молдавский клуб занял 3-е место в группе с "Реалом", "Интером" и "Шахтером".

После вылета от "Браги" в 1/16 финала Лиги Европы он вернулся в Украину и находится в рядах ВСУ, защищая страну от российских захватчиков.

Ранее СМИ сообщали о том, что украинский наставник может возглавить "Кривбасс".

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В статье: Юрий Вернидуб Шериф (Тирасполь)
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Источник:
ФК Шериф

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Комментарии (3)
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alex.belogubko (одесса)
08.06.2022 в 20:52
попробуй в ШД--там и бабки хорошие платят и в Украине
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Просто Квашин (Харьков)
08.06.2022 в 20:58
ти б ще чорножопець запропонував....
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Kolibri (Киев. Новая Англия.)
08.06.2022 в 12:54
Мужик
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