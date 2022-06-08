По инициативе украинца. Шериф прекратил сотрудничество с Вернидубом

Главный тренер "Шерифа" Юрий Вернидуб покинул свой пост, сообщает пресс-служба клуба.

"В связи со сложившимися обстоятельствами и по просьбе украинского специалиста Юрия Вернидуба, руководство "Шерифа" и главный тренер клуба прекратили сотрудничество по взаимному согласию сторон. Юрий Николаевич Вернидуб останется навсегда в истории клуба".

Вернидуб возглавил "Шериф" в декабре 2020 года. Под руководством украинца команда впервые пробилась в групповой этап Лиги чемпионов. Молдавский клуб занял 3-е место в группе с "Реалом", "Интером" и "Шахтером".

После вылета от "Браги" в 1/16 финала Лиги Европы он вернулся в Украину и находится в рядах ВСУ, защищая страну от российских захватчиков.

Ранее СМИ сообщали о том, что украинский наставник может возглавить "Кривбасс".