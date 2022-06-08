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Рудько из Металлиста прибыл в Лех на медосмотр

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Снова аренда

Рудько из Металлиста прибыл в Лех на медосмотр

Фото: lechpoznan.pl

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Вратарь харьковского "Металлиста" Артур Рудько проходит медосмотр в "Лехе", сообщает пресс-служба клуба польского клуба. Если все пройдет успешно, голкипер отправится в годичную аренду.

Отмечается, что договор аренды включает право выкупа 30-летнего игрока.

В прошлом сезоне Рудько выступал за кипрский "Пафос". Он провел 30 матчей, пропустил 25 голов и 12 поединков отстоял "на ноль".

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В статье: Артур Рудько Лех (Познань) Пафос Металлист (Харьков)
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Источник:
lechpoznan.pl

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