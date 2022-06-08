Рудько из Металлиста прибыл в Лех на медосмотр

Вратарь харьковского "Металлиста" Артур Рудько проходит медосмотр в "Лехе", сообщает пресс-служба клуба польского клуба. Если все пройдет успешно, голкипер отправится в годичную аренду.

Отмечается, что договор аренды включает право выкупа 30-летнего игрока.

Dziś po południu do Poznania przyleciał bramkarz Artur Rudko. W czwartek od rana zawodnik będzie przechodził testy medyczne w klinice Rehasport. Po ich zaliczeniu zostanie na rok wypożyczony z ukraińskiego Metalista Charków.



➡️ https://t.co/a6SNadclgi pic.twitter.com/vjqujp21pC — Mistrz Polski ???? (@LechPoznan) June 8, 2022

В прошлом сезоне Рудько выступал за кипрский "Пафос". Он провел 30 матчей, пропустил 25 голов и 12 поединков отстоял "на ноль".