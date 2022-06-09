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Ребров ответил на вопрос о возможности возглавить Шахтер

Наши за границей
(3 голосов)

А вы бы хотели видеть специалиста в донецком клубе?

Ребров ответил на вопрос о возможности возглавить Шахтер

Фото: facebook.com/alainfcae

Новина українською

Главный тренер "Альн-Айна" Сергей Ребров высказался о возможности возглавить донецкий "Шахтер".

— Де Дзерби близок к уходу из "Шахтера". Можно ли в будущем представить, что вы возглавите донецкий клуб или для вас это неприемлемо?

— Сейчас идет война в нашей стране, а мы рассуждаем, кто будет тренером в какой-то команде. Давайте мы закончим войну, а потом будем говорить о футболе. Конечно, важно подготовить команды для участия в еврокубках, потому что они должны достойно представить нашу страну на международной арене и показать, что мы – сильная нация.

Но я не знаю, кто будет тренером в "Шахтере", а написать кандидатом могут кого угодно. Никакого предложения от "Шахтера" у меня не было и нет! Сейчас я работаю в "Аль-Айне", мой контракт заканчивается 1 июля, а дальше посмотрим, - сказал Ребров.

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Отметим, что большую часть своей карьеры Ребров провел в киевском "Динамо", хотя является воспитанником донецкого футбола, поиграв за "горняков" два года.

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В статье: Сергей Ребров Шахтер (Донецк) Аль-Айн (ОАЭ)
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Источник:
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Комментарии (1)
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Kolibri (Киев. Новая Англия.)
09.06.2022 в 11:53
Все можливе. Ребров правий!
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