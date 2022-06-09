  1. UA-Футбол ⚽
  2. Украинские
  3. Наши за границей
  4. Украинский чемпион мира продолжит карьеру в венгерском середняке
В тренде

Украинский чемпион мира продолжит карьеру в венгерском середняке

Наши за границей
(2 голосов)

Полгода играл в Словении

Украинский чемпион мира продолжит карьеру в венгерском середняке

Фото: Zalaegerszegi TE

UA-Футбол
Новина українською

Украинский защитник Александр Сафронов перешел в венгерский "Залаэгерсег". Об этом сообщает пресс-служба коллектива.

Контракт с центрбеком был подписан по формуле 2+1. Достался он клуб бесплатно. В прошлом сезоне "Залаэгерсег" занял восьмое место в чемпионате Венгрии.

После вторжения России на территорию Украины Сафронов на время стал футболистом словенского клуба "Нафта". Подписал контракт до конца сезона и успел провести пять матчей.

Последним украинским клубом Сафронова была "Десна". Также играл за "Днепр", СК "Днепр-1" и "Зирку". В составе Украины U20 выигрывал молодежный чемпионат мира.

Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Александр Сафронов Залаэгерсег
Оцените этот материал:
(2 голосов)
Поделиться с друзьями:

Популярное сейчас

Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
3000 грн
Играть
2
4500 грн
Играть
3
1500 грн
Играть
4
300 грн
freebet
Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде