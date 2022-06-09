Украинский чемпион мира продолжит карьеру в венгерском середняке

Украинский защитник Александр Сафронов перешел в венгерский "Залаэгерсег". Об этом сообщает пресс-служба коллектива.

Контракт с центрбеком был подписан по формуле 2+1. Достался он клуб бесплатно. В прошлом сезоне "Залаэгерсег" занял восьмое место в чемпионате Венгрии.

После вторжения России на территорию Украины Сафронов на время стал футболистом словенского клуба "Нафта". Подписал контракт до конца сезона и успел провести пять матчей.

Последним украинским клубом Сафронова была "Десна". Также играл за "Днепр", СК "Днепр-1" и "Зирку". В составе Украины U20 выигрывал молодежный чемпионат мира.