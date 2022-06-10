  1. UA-Футбол ⚽
  2. Украинские
  3. Наши за границей
  4. Чемпион Польши объявил о подписании экс-футболиста Динамо
В тренде

Чемпион Польши объявил о подписании экс-футболиста Динамо

Наши за границей
(3 голосов)

Аренда с правом выкупа

Чемпион Польши объявил о подписании экс-футболиста Динамо

Фото: lechpoznan.pl

Новина українською

Польский "Лех" подписал контракт с украинским голкипером Артуром Рудько. Об этом сообщается на официальном сайте команды.

В четверг, 9 июня, 30-летний футболист прошел медицинское обследование, после чего в тот же день поставил свою подпись под соглашением. Добавим, что права на кипера все-таки принадлежат "Металлисту", к составу которого он должен был присоединиться этим летом.

Следовательно, польский клуб арендовал Рудько на сезон с последующим правом выкупа.

Напомним, последние три сезона Артур провел в "Пафосе", в который он перешел из киевского "Динамо". В минувшем сезоне голкипер отыграл 30 матчей за кипрский клуб во всех турнирах. Футболист пропустил 25 мячей, а 12 поединков отстоял на ноль.

В сезоне-2021/22 "Лех" стал чемпионом Польши и сыграет в квалификации Лиги чемпионов.

Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Артур Рудько Лех (Познань)
Оцените этот материал:
(3 голосов)
Поделиться с друзьями:
Источник:
lechpoznan.pl

Популярное сейчас

Новости по теме

Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
3000 грн
Играть
2
4500 грн
Играть
3
1500 грн
Играть
4
300 грн
freebet
Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде