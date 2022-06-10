Чемпион Польши объявил о подписании экс-футболиста Динамо

Польский "Лех" подписал контракт с украинским голкипером Артуром Рудько. Об этом сообщается на официальном сайте команды.

В четверг, 9 июня, 30-летний футболист прошел медицинское обследование, после чего в тот же день поставил свою подпись под соглашением. Добавим, что права на кипера все-таки принадлежат "Металлисту", к составу которого он должен был присоединиться этим летом.

Следовательно, польский клуб арендовал Рудько на сезон с последующим правом выкупа.

Напомним, последние три сезона Артур провел в "Пафосе", в который он перешел из киевского "Динамо". В минувшем сезоне голкипер отыграл 30 матчей за кипрский клуб во всех турнирах. Футболист пропустил 25 мячей, а 12 поединков отстоял на ноль.

В сезоне-2021/22 "Лех" стал чемпионом Польши и сыграет в квалификации Лиги чемпионов.