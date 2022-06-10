В списке две пушки Малиновского: Аталанта выбирает лучший гол сезона
Шедевры
Фото: Getty Images/Global Images Ukraine
Итальянская "Аталанта" запустила голосование среди болельщиков для определения лучшего гола по итогам сезона-2021/2022.
Конечно, в списке не обошлось без украинского хавбек Руслана Малиновского. В опрос попали точные удары Руслана в двух матчах чемпионата Италии - в декабре в ворота "Наполи" (3:2) и в феврале - в ворота "Ювентуса" (1:1). В обоих случах украинец отправил мяч в "девятку".
Отметим, что всего номинировано 10 претендентов, а проголосовать можно по этой ссылке.
Напомним, в минувшем сезоне Малиновский провел 41 матч за "Аталанту" во всех турнирах, в которых забил 10 голов и выполнил 7 результативныех передач.
Questa la vostra Top 10, mese per mese ⚽️— Atalanta B.C. (@Atalanta_BC) June 8, 2022
Ora è tempo di scegliere il Goal of the Season!
Here’s your Top 10, month by month ????
Now it’s time to vote for your Goal of the Season!
???? https://t.co/PX4GImH7jo
Presented by https://t.co/GITQJpnKjd #GoAtalantaGo ⚫️???? pic.twitter.com/QCrEbnBsU6
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