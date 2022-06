В списке две пушки Малиновского: Аталанта выбирает лучший гол сезона

Итальянская "Аталанта" запустила голосование среди болельщиков для определения лучшего гола по итогам сезона-2021/2022.

Конечно, в списке не обошлось без украинского хавбек Руслана Малиновского. В опрос попали точные удары Руслана в двух матчах чемпионата Италии - в декабре в ворота "Наполи" (3:2) и в феврале - в ворота "Ювентуса" (1:1). В обоих случах украинец отправил мяч в "девятку".

Отметим, что всего номинировано 10 претендентов, а проголосовать можно по этой ссылке.

Напомним, в минувшем сезоне Малиновский провел 41 матч за "Аталанту" во всех турнирах, в которых забил 10 голов и выполнил 7 результативныех передач.

