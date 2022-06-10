Реал имеет два конкретных предложения по Лунину от клубов Ла Лиги

Мадридский "Реал" определился с будущим украинского голкипера Андрея Лунина.

Испанцы не планируют на полноценной основе расставаться с 23-летним украинцем. В Мадриде заинтересованы в продолжении сотрудничества с футболистом, отдав его в аренду в команду, где он будет получать регулярную игровую практику.

Одно из дополнительных условий - подписание нового контракта с Луниным, о чем сообщалось ранее. Действующее соглашение с вратарем рассчитано до 2024 года.

По информации Defensa Central, "Реал" имеет два конкретных предложения от клубов Ла Лиги - "Эспаньола" и "Эльче". Руководство "сливочных" больше склоняется к выбору в пользу "Эспаньола", считая, что там украинец будет иметь лучшие условия.