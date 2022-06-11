Игнатенко: Если Бордо захочет меня выкупить, буду рад
Но мечта у него – Англия
Фото: L`Equipe
Полузащитник национальной сборной Украины Даниил Игнатенко рассказал, где хочет продолжить карьеру:
“Во Франции мне сразу дали репетитора по французскому языку. Сложная речь, но я постепенно ее изучаю. Еще сложно говорить с ней. С ребятами по команде говорю больше на английском. Если останусь в "Бордо", то больше времени буду уделять французскому. Это важно для меня и клуба. Хочу показать, что мне не безразлично, а я хочу разговаривать на их языке.
Все зависит от "Бордо". Если они захотят меня выкупить, я буду рад. Хочу играть в Европе, это моя мечта. Когда ты играешь в топчемпионате, то за тобой следят многие другие клубы. Есть шанс поехать в ту же Англию. Хочу играть там”, - сказал Игнатенко.
Напомним, что полузащитник последние пол сезона провел в аренде из донецкого "Шахтера" в "Бордо". На счету украинца три ассиста в 11 матчах за французский коллектив.
Полноценные права на игрока принадлежат “Шахтеру”, однако жирондинцы могут выкупить футболиста. Аналитический портал Transfermarkt оценивает 25-летнего полузащитника в 1,5 млн евро.
Отметим, что по итогам прошедшего розыгрыша Лиги 1 "Бордо" занял 20 место и опустился в Лигу 2.
Популярное сейчас
- Украина - Армения. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча Лиги наций
- Байден: Зеленский не хотел слышать подтверждений, что путин перейдет границу
- Украина - Армения. Анонс и прогноз матча Лиги Наций на 11 июня 2022
- СМИ: Зинченко готов покинуть Ман Сити, чтобы играть на позиции полузащитника
- Пике и Шакира объявили о расставании после 12 лет отношений
- Как украинские военные праздновали гол Ярмоленко на боевой позиции под Харьковом. ВИДЕО