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Игнатенко: Если Бордо захочет меня выкупить, буду рад

Наши за границей
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Но мечта у него – Англия

Игнатенко: Если Бордо захочет меня выкупить, буду рад

Фото: L`Equipe

Новина українською

Полузащитник национальной сборной Украины Даниил Игнатенко рассказал, где хочет продолжить карьеру:

“Во Франции мне сразу дали репетитора по французскому языку. Сложная речь, но я постепенно ее изучаю. Еще сложно говорить с ней. С ребятами по команде говорю больше на английском. Если останусь в "Бордо", то больше времени буду уделять французскому. Это важно для меня и клуба. Хочу показать, что мне не безразлично, а я хочу разговаривать на их языке.

Все зависит от "Бордо". Если они захотят меня выкупить, я буду рад. Хочу играть в Европе, это моя мечта. Когда ты играешь в топчемпионате, то за тобой следят многие другие клубы. Есть шанс поехать в ту же Англию. Хочу играть там”, - сказал Игнатенко.

Напомним, что полузащитник последние пол сезона провел в аренде из донецкого "Шахтера" в "Бордо". На счету украинца три ассиста в 11 матчах за французский коллектив.

Полноценные права на игрока принадлежат “Шахтеру”, однако жирондинцы могут выкупить футболиста. Аналитический портал Transfermarkt оценивает 25-летнего полузащитника в 1,5 млн евро.

Отметим, что по итогам прошедшего розыгрыша Лиги 1 "Бордо" занял 20 место и опустился в Лигу 2.

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В статье: Шахтер (Донецк) Бордо Даниил Игнатенко
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Источник:
Футбол 1/2/3

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