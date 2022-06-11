Лужный: Позитивно удивлен тем, насколько быстро Миколенко втянулся в Эвертоне

Экс-футболист "Динамо" Олег Лужный прокомментировал то, насколько быстро произошла адаптация Виталия Миколенко в "Эвертоне":

"Честно, я положительно удивлен, что он так втянулся. Думал, что больше времени потребуется. Во-первых, он не знает языка. Во-вторых, там специфическая команда, "Эвертон" играет в другой футбол, более силовая игра. Бей туда и подбирай.

Считаю, первые 3-4 матча он был таким себе… Это нормальная ситуация, а потом втянулся.

Думаю, его внутри коллектива поддержали. Уверенность почувствовал. Должен заиграть, все данные для этого есть", – сказал Лужный.