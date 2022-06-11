  1. UA-Футбол ⚽
  2. Украинские
  3. Наши за границей
  4. Лужный: Позитивно удивлен тем, насколько быстро Миколенко втянулся в Эвертоне
В тренде

Лужный: Позитивно удивлен тем, насколько быстро Миколенко втянулся в Эвертоне

Наши за границей
(1 голосов)

Специалист похвалил украинца

Лужный: Позитивно удивлен тем, насколько быстро Миколенко втянулся в Эвертоне

Фото: Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

Экс-футболист "Динамо" Олег Лужный прокомментировал то, насколько быстро произошла адаптация Виталия Миколенко в "Эвертоне":

"Честно, я положительно удивлен, что он так втянулся. Думал, что больше времени потребуется. Во-первых, он не знает языка. Во-вторых, там специфическая команда, "Эвертон" играет в другой футбол, более силовая игра. Бей туда и подбирай.

Считаю, первые 3-4 матча он был таким себе… Это нормальная ситуация, а потом втянулся.

Думаю, его внутри коллектива поддержали. Уверенность почувствовал. Должен заиграть, все данные для этого есть", – сказал Лужный.

Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Олег Лужный Эвертон (Ливерпуль) Виталий Миколенко
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:
Источник:
Головна команда

Популярное сейчас

Новости по теме

Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
3000 грн
Играть
2
4500 грн
Играть
3
1500 грн
Играть
4
300 грн
freebet
Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде