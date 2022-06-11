Лужный: Позитивно удивлен тем, насколько быстро Миколенко втянулся в Эвертоне
Специалист похвалил украинца
Фото: Getty Images/Global Images Ukraine
Экс-футболист "Динамо" Олег Лужный прокомментировал то, насколько быстро произошла адаптация Виталия Миколенко в "Эвертоне":
"Честно, я положительно удивлен, что он так втянулся. Думал, что больше времени потребуется. Во-первых, он не знает языка. Во-вторых, там специфическая команда, "Эвертон" играет в другой футбол, более силовая игра. Бей туда и подбирай.
Считаю, первые 3-4 матча он был таким себе… Это нормальная ситуация, а потом втянулся.
Думаю, его внутри коллектива поддержали. Уверенность почувствовал. Должен заиграть, все данные для этого есть", – сказал Лужный.
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