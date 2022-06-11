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Зинченко – альтернатива Барселоны на случай провала трансфера Маркоса Алонсо

Наши за границей
(1 голосов)

Александра порекомендовал его экс-одноклубник Ферран Торрес

Зинченко – альтернатива Барселоны на случай провала трансфера Маркоса Алонсо

Фото: Goal.com

UA-Футбол
Новина українською

Украинский левый защитник "Манчестер Сити" Александр Зинченко рассматривается "Барселоной" в качестве альтернативного варианта, на случай неудачи в переговорах с фулбеком "Челси" Маркосом Алонсо.

Как сообщает издание Mundo Deportivo, украинца руководству клуба порекомендовал экс-одноклубник Александра по "Сити" Ферран Торрес. Контракт Зинченко с "Манчестером" истекает летом 2024 года.

Также сообщается, что, продав Александра, "Сити" намеревается освободить место в составе для трансфера нового левого защитника. Главным вариантом "МС" считается молодой игрок "Кристал Пэлас" Тайрик Митчелл.

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В статье: Барселона Маркос Алонсо Манчестер Сити Александр Зинченко
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Комментарии (2)
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Algrab (Костопiль)
11.06.2022 в 22:56
Поміняти топ- клуб на іспанського середняка?
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+2
-1
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Просто Квашин (Харьков)
11.06.2022 в 22:35
Не дай Боже....
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+2
-1

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