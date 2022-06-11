Зинченко – альтернатива Барселоны на случай провала трансфера Маркоса Алонсо
Александра порекомендовал его экс-одноклубник Ферран Торрес
Фото: Goal.com
Украинский левый защитник "Манчестер Сити" Александр Зинченко рассматривается "Барселоной" в качестве альтернативного варианта, на случай неудачи в переговорах с фулбеком "Челси" Маркосом Алонсо.
Как сообщает издание Mundo Deportivo, украинца руководству клуба порекомендовал экс-одноклубник Александра по "Сити" Ферран Торрес. Контракт Зинченко с "Манчестером" истекает летом 2024 года.
Также сообщается, что, продав Александра, "Сити" намеревается освободить место в составе для трансфера нового левого защитника. Главным вариантом "МС" считается молодой игрок "Кристал Пэлас" Тайрик Митчелл.
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