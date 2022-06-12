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Представители стамбульского гранда проводили встречу с Ярмоленко

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Представители стамбульского гранда проводили встречу с Ярмоленко

Фото: Getty Images/Global Images Ukraine

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Представители стамбульского "Бешикташа" встречались с нападающим сборной Украины Андреем Ярмоленко. Об этом сообщил журналист Борис Юрдусевен в эфире турецкого спортивного канала TRT Spor.

"Черные орлы" заинтересованы в подписании игрока. Пока он находится в статусе свободного агента.

Напомним, что Ярмоленко покинул “Вест Хэм” после окончания четырехлетнего контракта. Лондонцы не захотели продлевать с ним соглашение, так что он должен искать себе новый клуб.

Отметим, что “Бешикташ” в прошлом сезоне занял шестое место в турецком чемпионате. Такая позиция не позволит черным орлам играть в еврокубках следующего сезона.

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В статье: Андрей Ярмоленко Бешикташ (Стамбул) Вест Хэм Юнайтед (Лондон)
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Источник:
kartalanalizcom

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