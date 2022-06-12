Представители стамбульского гранда проводили встречу с Ярмоленко
Возьмёт курс на Восток?
Фото: Getty Images/Global Images Ukraine
Представители стамбульского "Бешикташа" встречались с нападающим сборной Украины Андреем Ярмоленко. Об этом сообщил журналист Борис Юрдусевен в эфире турецкого спортивного канала TRT Spor.
"Черные орлы" заинтересованы в подписании игрока. Пока он находится в статусе свободного агента.
Напомним, что Ярмоленко покинул “Вест Хэм” после окончания четырехлетнего контракта. Лондонцы не захотели продлевать с ним соглашение, так что он должен искать себе новый клуб.
Отметим, что “Бешикташ” в прошлом сезоне занял шестое место в турецком чемпионате. Такая позиция не позволит черным орлам играть в еврокубках следующего сезона.
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