Представители стамбульского гранда проводили встречу с Ярмоленко

Представители стамбульского "Бешикташа" встречались с нападающим сборной Украины Андреем Ярмоленко. Об этом сообщил журналист Борис Юрдусевен в эфире турецкого спортивного канала TRT Spor.

"Черные орлы" заинтересованы в подписании игрока. Пока он находится в статусе свободного агента.

Напомним, что Ярмоленко покинул “Вест Хэм” после окончания четырехлетнего контракта. Лондонцы не захотели продлевать с ним соглашение, так что он должен искать себе новый клуб.

Отметим, что “Бешикташ” в прошлом сезоне занял шестое место в турецком чемпионате. Такая позиция не позволит черным орлам играть в еврокубках следующего сезона.