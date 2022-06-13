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Ярмоленко определился с требованиями контракта с новым клубом

Наши за границей
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Подойдут ли такие запросы турецкому клубу?

Ярмоленко определился с требованиями контракта с новым клубом

Фото: Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

Украинский вингер Андрей Ярмоленко определился с требованиями контракта с новым клубом.

Как сообщает турецкий журналист Эртан Сюзгун, 32-летний украинец намерен подписать минимум двухлетний контракт с зарплатой в 2 млн евро и 1 млн евро подписного бонуса. Также лидер сборной Украины хочет, чтобы в его соглашении были прописаны бонусы за будущие командные достижения.

Ранее сообщалось, что представители турецкого клуба встречались с футболистом.

Напомним, Ярмоленко покинул лондонский "Вест Хэм" на правах свободного агента. В сезоне-2021\22 он провел 34 матча за "молотобойцев" во всех турнирах, забил 4 гола и выполнил 4 ассиста.

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В статье: Андрей Ярмоленко Бешикташ (Стамбул)
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