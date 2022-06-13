Харатин: Ференцварош или УПЛ? Рассматриваю все варианты

Украинский полузащитник Игорь Харатин провел не очень удачный сезон в составе варшавской "Легии" и снова может сменить клуб.

– Игорь, как оцениваете завершившийся сезон лично для себя?

– Хотелось бы больше игровой практики, чтобы все время был в строю, но, к сожалению, получал мало игрового времени.

– Как вы думаете, с чем это связано?

– Я всегда спрашиваю себя. В первую очередь, где-то я виноват. Есть другие факторы, но не хочу на них опираться.

– Вы перешли в "Легию" в сентябре, когда главным тренером клуба был Чеслав Михневич, но уже в конце октября его сменил Марек Гольбьевски. Не удалось найти общий язык с новым наставником?

– Сложно сказать. Да, если мало играл, то что-то не устраивало тренера. Я только так могу сказать. Такое бывает в карьере – получился не легкий год для меня и моей семьи, но он, слава Богу, прошел и поэтому нужно делать выводы, работать, двигаться дальше и стараться прогрессировать.

– Спортивный директор Легии Яцек Зелинский заявил, что клуб готов продать вас. Это новость стала сюрпризом?

– Да нет, мы разговаривали, потому что меня тоже не устраивает, что мало игрового времени. Конечно, мы стараемся выйти из этой ситуации, и будет хороший вариант – рассмотрю.

– Сейчас ведете переговоры с другими клубами?

– Пока ничего не хочу говорить, не буду комментировать.

– Вариант возвращения в "Ференцварош" или УПЛ рассматриваете?

– Сложно сказать. Посмотрим, как будет. Я рассматриваю все варианты, - отметил Харатин.