Харатин: Ференцварош или УПЛ? Рассматриваю все варианты
Украинский хавбек - о дальнейшей карьере
Фото: Getty Images/Global Images Ukraine
Украинский полузащитник Игорь Харатин провел не очень удачный сезон в составе варшавской "Легии" и снова может сменить клуб.
– Игорь, как оцениваете завершившийся сезон лично для себя?
– Хотелось бы больше игровой практики, чтобы все время был в строю, но, к сожалению, получал мало игрового времени.
– Как вы думаете, с чем это связано?
– Я всегда спрашиваю себя. В первую очередь, где-то я виноват. Есть другие факторы, но не хочу на них опираться.
– Вы перешли в "Легию" в сентябре, когда главным тренером клуба был Чеслав Михневич, но уже в конце октября его сменил Марек Гольбьевски. Не удалось найти общий язык с новым наставником?
– Сложно сказать. Да, если мало играл, то что-то не устраивало тренера. Я только так могу сказать. Такое бывает в карьере – получился не легкий год для меня и моей семьи, но он, слава Богу, прошел и поэтому нужно делать выводы, работать, двигаться дальше и стараться прогрессировать.
– Спортивный директор Легии Яцек Зелинский заявил, что клуб готов продать вас. Это новость стала сюрпризом?
– Да нет, мы разговаривали, потому что меня тоже не устраивает, что мало игрового времени. Конечно, мы стараемся выйти из этой ситуации, и будет хороший вариант – рассмотрю.
– Сейчас ведете переговоры с другими клубами?
– Пока ничего не хочу говорить, не буду комментировать.
– Вариант возвращения в "Ференцварош" или УПЛ рассматриваете?
– Сложно сказать. Посмотрим, как будет. Я рассматриваю все варианты, - отметил Харатин.
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