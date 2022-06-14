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В Испании прокомментировали информацию про интерес Барселоны к Зинченко

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В Испании прокомментировали информацию про интерес Барселоны к Зинченко

Фото: Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

Каталонский журналист Cadena Ser Санти Овалье прокомментировал информацию о том, что "Барселона" рассматривает кандидатуру защитника "Манчестер Сити" Александра Зинченко.

"Зинченко – ни первая, ни даже вторая опция "Барсы" на позицию левого защитника. Клуб надеется подписать Маркоса Алонсо и в переговорах появился ощутимый прогресс. Соглашение на завершающей стадии.

Однако если "Челси" все же "даст заднюю", следующей целью станет Хави Галан из "Сельты", – сказал журналист в комментарии Футбол 24.

Напомним, контракт Зинченко с чемпионом Англии действителен до 2024-го года. Ранее интерес к нему приписывали со стороны "Арсенала" и "Вест Хэма".

Читайте такжеСМИ: Зинченко готов покинуть Ман Сити, чтобы играть на позиции полузащитника
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В статье: Барселона Манчестер Сити Александр Зинченко
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Источник:
Футбол 24

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Комментарии (3)
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Artemanat (Кривой Рог)
14.06.2022 в 09:55
Зинченко не нужна Барселона
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+2
0
Dr. House (Поділля)
14.06.2022 в 09:50
Міняти чемпіона Англії та півфіналіста ЛЧ на айнтрахнуту Барсу, яка з групи ЛЧ вийти не може, а коли виходить, то відгрібає від 0:4 до 2:8? Я сподіваюся, що Зіна розум має
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+2
0
can (Торонто, Львов)
14.06.2022 в 09:46
Ну i Богу дякувати! Якщо в захистi, то краще лишатись в МС, де все рiдне. Думаю, таку пропозицiю Зiнченко навiть не розглядав би.
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+2
0

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