В Испании прокомментировали информацию про интерес Барселоны к Зинченко

Каталонский журналист Cadena Ser Санти Овалье прокомментировал информацию о том, что "Барселона" рассматривает кандидатуру защитника "Манчестер Сити" Александра Зинченко.

"Зинченко – ни первая, ни даже вторая опция "Барсы" на позицию левого защитника. Клуб надеется подписать Маркоса Алонсо и в переговорах появился ощутимый прогресс. Соглашение на завершающей стадии.

Однако если "Челси" все же "даст заднюю", следующей целью станет Хави Галан из "Сельты", – сказал журналист в комментарии Футбол 24.