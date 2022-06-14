В Испании прокомментировали информацию про интерес Барселоны к Зинченко
Вот тебе и раз
Фото: Getty Images/Global Images Ukraine
Каталонский журналист Cadena Ser Санти Овалье прокомментировал информацию о том, что "Барселона" рассматривает кандидатуру защитника "Манчестер Сити" Александра Зинченко.
"Зинченко – ни первая, ни даже вторая опция "Барсы" на позицию левого защитника. Клуб надеется подписать Маркоса Алонсо и в переговорах появился ощутимый прогресс. Соглашение на завершающей стадии.
Однако если "Челси" все же "даст заднюю", следующей целью станет Хави Галан из "Сельты", – сказал журналист в комментарии Футбол 24.
Напомним, контракт Зинченко с чемпионом Англии действителен до 2024-го года. Ранее интерес к нему приписывали со стороны "Арсенала" и "Вест Хэма".
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