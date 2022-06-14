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Худжамов: Решать Лунину, но вратарь такого класса однозначно должен играть

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Экс-голкипер сборной Украины - о будущем кипера в Мадриде

Худжамов: Решать Лунину, но вратарь такого класса однозначно должен играть

Фото: Eurosport

Новина українською

Бывший голкипер "Шахтера" и сборной Украины Рустам Худжамов высказался об Андрее Лунине и его будущем в мадридском "Реале".

"Решать только Лунину. Единственное, что я могу сказать – вратарь такого класса однозначно должен играть, должен себя проявлять. Как человек, который по некоторым причинам несколько лет своей карьеры не играл, скажу, что всегда лучше играть. Потому что потом, оборачиваясь назад, можешь жалеть об этих годах.

Но, опять же, советовать Андрею я никак ни в коем случае не могу, не имею такого права, тем более, не зная всей внутренней ситуации. Но уверен, что такой вратарь, как Лунин, может и, главное, должен играть в любом клубе Европы", - считает Худжамов.

Отметим, в минувшем сезоне Андрей провел 4 матча за "сливочных" - дважды в Кубке Испании и дважды в Ла Лиге.

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В статье: Рустам Худжамов Реал (Мадрид) Андрей Лунин
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Источник:
Footboom

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