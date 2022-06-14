Опыт украинского тренера понадобился в Литве

Опыт одного из ветеранов украинского тренерского корпуса Петра Кушлыка понадобился на берегах Балтийского моря. 71-летний специалист, в карьере которого была работа в клубах Украины и Польши (в частности, он трудился в ивано-франковском "Прикарпатье", хмельницком "Подолье", луцкой "Волыни", ужгородском "Закарпатье" и "Видзеве" из Лодзи) приглашен в Литву. В конце весны Кушлык получил предложение от ФК "Йонава", где он уже работал на протяжении полутора лет – с середины 2016-го и до конца 2017-го. Если в прошлый раз украинец был ассистентом его рулевого Робертаса Пошкуса, то теперь работает в должности главного тренера.

Интересно, что оба появления Петра Кушлыка в "Йонаве" пришлись на незавидное турнирное положение этого коллектива – он занимал последнюю строчку в таблице. Помня об удачном выходе команды из критической ситуации в прошлом десятилетии, когда удалось сохранить прописку в элите, руководство литовского клуба и вспомнило об опытном украинском тренере.

Под руководством Кушлыка "Йонава", представляющая одноименный город в самом центре Литвы, успела сыграть два матча. В игре 14-го тура чемпионата подопечные нашего соотечественника уступили вильнюсскому "Ритеряю" - 0:1, а в 1/8 финала Кубка страны одержали победу над другим столичным клубом - "Трансинвестом" - 2:1.

Перед Петром Кушлыком стоит задача сохранить прописку в высшем эшелоне литовского футбола.