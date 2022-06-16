Бельгийский клуб арендовал защитника Шахтера с правом выкупа
Украинский футболист попробует свои силы в Европе
Фото: ФК Мариуполь
Защитник "Шахтера" Александр Драмбаев попробует свои силы в Бельгии. 21-летний украинец стал игроком "Зюлте-Варегем", сообщает пресс-служба клуба.
Арендное соглашение футболиста рассчитано до конца сезона 2022/23 и включает в себя право выкупа игрока.
Драмбаев является воспитанником запорожского "Металлурга", а в 2018-м перешел в молодежную академию "Шахтера". В прошлом сезоне он на правах аренды защищал цвета "Мариуполя". В составе азовцев он отыграл 29 матчей и выполнил две результативные передачи.
В сезоне 2021/22 "Зюлте-Варегем" занял 16-е место в чемпионате Бельгии и сохранил прописку в элитном дивизионе.
Welkom Oleksandr! ????— SV Zulte Waregem (@ESSEVEELIVE) June 16, 2022
???? Meer op https://t.co/KUBGpeUYs7 #Trotseboer pic.twitter.com/xSZ39VEzeA
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