Бельгийский клуб арендовал защитника Шахтера с правом выкупа

Защитник "Шахтера" Александр Драмбаев попробует свои силы в Бельгии. 21-летний украинец стал игроком "Зюлте-Варегем", сообщает пресс-служба клуба.

Арендное соглашение футболиста рассчитано до конца сезона 2022/23 и включает в себя право выкупа игрока.

Драмбаев является воспитанником запорожского "Металлурга", а в 2018-м перешел в молодежную академию "Шахтера". В прошлом сезоне он на правах аренды защищал цвета "Мариуполя". В составе азовцев он отыграл 29 матчей и выполнил две результативные передачи.

В сезоне 2021/22 "Зюлте-Варегем" занял 16-е место в чемпионате Бельгии и сохранил прописку в элитном дивизионе.