Малиновский: Выступать за Аталанту – непросто, нужно понимать игру

Полузащитник "Аталанты" Руслан Малиновский надеется, что в следующем сезоне команда забронирует себе участие в еврокубках.

"Могу сказать, что в этом году мы не достигли поставленных целей. Нужно исправиться в следующем сезоне. У команды отличный менталитет, но были некоторые проблемы. Когда мы квалифицировались в Лигу чемпионов, тренер сразу сказал нам, что этот чемпионат будет сложнее, чем предыдущий. Он предполагал такое развитие событий. Затем мы потеряли слишком много очков дома, впрочем, "Аталанта" может продолжать расти. Мы выйдем в еврокубки.

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Гасперини? Он очень хорошо объясняет, что нужно делать на поле, это одна из самых лучших характеристик. Если удается реализовать эти идеи, все работает прекрасно. В футболе проблемы возникают именно в тех случаях, когда тренер плохо объясняет или футболист не делает то, что его просят. Я многому научился за 3 года в клубе благодаря ему. Выступать за "Аталанту" – непросто, нужно понимать игру, быть ментально устойчивым", – сказал Малиновский.

Напомним, в сезоне-2021/22 "Аталанта" заняла 8-е место в турнирной таблице Серии А, которое не дает право выступать в следующем сезоне ни в одном еврокубковом турнире.