"Ему грозит тюрьма". Малиновский объяснил молчание одноклубника из рф
Свободы слова в стране-агрессора категорически нет
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Полузащитник "Аталанты" и сборной Украины Руслан Малиновский рассказал о влиянии войны на футбол.
"Украинский народ горд и патриотичен. В матче с Уэльсом мы проиграли и не смогли выйти на чемпионат мира. Несмотря на это, люди нами гордились, ведь знали, что мы отдали все, как и украинская армия делает все возможное на войне.
Мы, украинцы, изменили свой менталитет и в футболе: на поле всегда стараемся играть так, как противимся российской агрессии. Мы хотим жить в мире, в Европе, дома. Зеленский не покинул страну. Украинцы на его стороне. Я бы вместо этого спросил путина, зачем он все это сделал. Это как иметь квартиру с террасой, на которой есть незнакомец, делающий вид, что живет на твоей террасе.
Миранчук – отличный парень, мы обнимаемся, ладим. Он не принимает войну, но я не могу сделать заявление о нем. Если россиянин заговорит, ему грозит тюрьма в его стране", – цитирует Малиновского Ruetir
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