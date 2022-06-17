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Помогали Безус и Панков. Зозуля отправил еще 3 авто на нужды ВСУ

Наши за границей
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Украинец не теряет минуты, чтобы помочь нашим военным

Помогали Безус и Панков. Зозуля отправил еще 3 авто на нужды ВСУ

Фото: Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

Нападающий"Фуэнлабрады" Роман Зозуля не устает помогать защитникам Украины, которые сопротивляются российской агрессии. Украинский футболист показал три автомобиля, которые уже едут к ребятам.

В отправке автомобилей Зозуле помог футбольный агент Александр Панков и украинский хавбек Роман Безус.

"Запрягайте ребята лошадей, которые уже мчатся к вам. 2 машины отправятся в подразделения ВСУ, а одна сразу с западной границы едет к нашим пограничникам на Донецкое направление.

Спасибо за помощь Александру Панкову и Роману Безусу. Работаем дальше ради победы. Потому что мы все – "народная армия", – написал Зозуля в своем Facebook.

Напомним, ранее Роман Зозуля передал украинской армии партию дронов.

Помогали Безус и Панков. Зозуля отправил еще 3 авто на нужды ВСУ - изображение 1Помогали Безус и Панков. Зозуля отправил еще 3 авто на нужды ВСУ - изображение 2
Фото: страница Романа Зозули в Facebook
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В статье: Роман Зозуля Фуэнлабрада война с Россией
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