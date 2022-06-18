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Вьюнник, арендованный у Шахтера нападающий, сделал гол + пас в матче за швейцарский гранд

Наши за границей
(2 голосов)

Украинец поучаствовал в разгроме со счетом 11:0

Вьюнник, арендованный у Шахтера нападающий, сделал гол + пас в матче за швейцарский гранд

Фото: twitter FC SHAKHTAR

UA-Футбол
Новина українською

Украинский нападающий "Цюриха" Богдан Вьюнник сыграл в товарищеском матче против "Бадена" из 4 дивизиона чемпионата Швейцарии. Украинец вышел на поле во втором тайме, забил гол и отдал ассист.

Матч завершился разгромом "Бадена" со счетом 11:0. Вьюнник мог забить дважды, однако во время седьмого гола команды попал в штангу, и атаку завершил его одноклубник. Сам Богдан же забил последний, одиннадцатый гол – с пенальти.

Вьюнник играет за "Цюрих" на правах аренды из донецкого "Шахтера" с апреля этого года. За эти месяцы Богдан сыграл за команду лишь в четырех официальных матчах. До этого в этом сезоне он также был в аренде в "Мариуполе", за который провел 11 матчей в УПЛ, забил 1 гол и отдал 1 ассист.

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В статье: Шахтер (Донецк) Цюрих Богдан Вьюнник
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Комментарии (1)
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Artemanat (Кривой Рог)
18.06.2022 в 17:49
Он наберёт форму и будет рвать там
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