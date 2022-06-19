Трансферная стоимость Ярмоленко упала почти на треть
Аналитика вингера не жалеет
Фото: Getty Images/Global Images Ukraine
Трансферная стоимость игрока национальной сборной Украины Андрея Ярмоленко упала с 3,5 млн евро до 2,5 млн евро. Такую цену на вингера несколько дней назад опубликовал аналитический портал Transfermarkt.
В процентном эквиваленте эта разница составляет 28,5%, что является практически третью от предыдущей стоимости.
Если учитывать прошлый сезон, то с лета 2021-го до лета 2022-го трансферная стоимость Ярмоленко упала на 1,5 млн евро.
Отметим, что за "Вест Хэм" Андрей выступал четыре года. За все это время портал Transfermarkt ни разу не повысил ориентировочную цену на игрока. Напомним, что 1 июля Ярмоленко получит статус свободного агента.
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