Игнатенко: Есть несколько вариантов продолжения карьеры, за исключением Бордо. Это не Франция, а другие страны Европы

Полузащитник сборной Украины Данило Игнатенко прокомментировал свое текущее состояние и дальнейшие планы на счет своей карьеры:

“ – Сейчас я нахожусь во Франции. Решается вопрос о моей дальнейшей карьере, буду ли я играть за “Бордо”, или нет. Французы собираются выкупить мой контракт. Вопрос решается, какая-то конкретика будет позже.

– А где сейчас находится твоя семья?

– Как только в Украине началась полномасштабная война, я перевез сюда свою девушку, ее маму, бабушку и собак. В этом мне помог французский клуб. Остальные родственники тоже в Европе: в Италии и в Венгрии.

– А если не получится с “Бордо”. Есть ли у тебя еще варианты трудоустройства?

– Есть несколько вариантов. Это не Франция - другие страны Европы. Но пока решается вопрос с “Бордо”, нет смысла о них говорить.

– В одном из недавних интервью, ты говорил, что хотел бы и дальше играть в Европе.

– Что скрывать, я бы хотел остаться и играешь в топ-чемпионате. Это моя мечта. Здесь ты постоянно на виду. За тобой наблюдают агенты многих других клубов. Но я всего-навсего арендован, у меня действующий контракт с “Шахтером” ", - сказал Игнатенко.