Игнатенко: Есть несколько вариантов продолжения карьеры, за исключением Бордо. Это не Франция, а другие страны Европы
Пока все только на стадии решения
Фото: L`Equipe
Полузащитник сборной Украины Данило Игнатенко прокомментировал свое текущее состояние и дальнейшие планы на счет своей карьеры:
“ – Сейчас я нахожусь во Франции. Решается вопрос о моей дальнейшей карьере, буду ли я играть за “Бордо”, или нет. Французы собираются выкупить мой контракт. Вопрос решается, какая-то конкретика будет позже.
– А где сейчас находится твоя семья?
– Как только в Украине началась полномасштабная война, я перевез сюда свою девушку, ее маму, бабушку и собак. В этом мне помог французский клуб. Остальные родственники тоже в Европе: в Италии и в Венгрии.
– А если не получится с “Бордо”. Есть ли у тебя еще варианты трудоустройства?
– Есть несколько вариантов. Это не Франция - другие страны Европы. Но пока решается вопрос с “Бордо”, нет смысла о них говорить.
– В одном из недавних интервью, ты говорил, что хотел бы и дальше играть в Европе.
– Что скрывать, я бы хотел остаться и играешь в топ-чемпионате. Это моя мечта. Здесь ты постоянно на виду. За тобой наблюдают агенты многих других клубов. Но я всего-навсего арендован, у меня действующий контракт с “Шахтером” ", - сказал Игнатенко.
Напомним, что "Бордо" по итогам прошлого сезона Лиги 1 вылетел в Лигу 2, а затем национальный департамент по вопросам финансов еще и отправил команду в третий дивизион.
Игнатенко выступал в составе жирондинцев на правах аренды во второй половине прошлого сезона. Права на него принадлежат “Шахтеру”, с которым у него контракт до лета 2023-го года.
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