  1. UA-Футбол ⚽
  2. Украинские
  3. Наши за границей
  4. Олейник забил третий гол в последних четырех матчах за СИК
В тренде

Олейник забил третий гол в последних четырех матчах за СИК

Наши за границей
Обновлено
(1 голосов)

Разыгрался

Олейник забил третий гол в последних четырех матчах за СИК

Фото: sjk.fi

Новина українською

В отличие от большинства европейских лиг, финляндский чемпионат набирает обороты. В рамках 12-го тура Вейккауслиги "СИК" встречался дома с "Интером" Турку. Матч закончился со счётом 1:1.

Уже на четвертой минуте был забит первый гол. Автором стал украинский игрок Денис Олейник. Для него это уже второй мяч в этом сезоне.

В то же время Олейник забил третий гол в последних четырех поединках. Также на его счету голы во встречах Кубка Финляндии против того же "Интера" Турку и "СИК Акатемия".

После ничейного результата "СИК" продолжает находиться на девятой позиции чемпионата.

Отметим, что аналитический портал Transfermarkt оценивает 35-летнего игрока в 150 тысяч евро. Его контракт с клубом действителен до следующего декабря.

Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Денис Олейник СИК
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:

Популярное сейчас

Новости по теме

Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
3000 грн
Играть
2
4500 грн
Играть
3
1500 грн
Играть
4
4300 грн
Играть
5
300 грн
freebet
Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде