Олейник забил третий гол в последних четырех матчах за СИК
Разыгрался
Фото: sjk.fi
В отличие от большинства европейских лиг, финляндский чемпионат набирает обороты. В рамках 12-го тура Вейккауслиги "СИК" встречался дома с "Интером" Турку. Матч закончился со счётом 1:1.
Уже на четвертой минуте был забит первый гол. Автором стал украинский игрок Денис Олейник. Для него это уже второй мяч в этом сезоне.
В то же время Олейник забил третий гол в последних четырех поединках. Также на его счету голы во встречах Кубка Финляндии против того же "Интера" Турку и "СИК Акатемия".
После ничейного результата "СИК" продолжает находиться на девятой позиции чемпионата.
Отметим, что аналитический портал Transfermarkt оценивает 35-летнего игрока в 150 тысяч евро. Его контракт с клубом действителен до следующего декабря.
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