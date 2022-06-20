СМИ раскрыли имя украинца, которого Ребров хотел бы видеть в Аль-Айне

Стал известен первый украинский футболист, которого Сергей Ребров хотел бы видеть в "Аль-Айне".

По информации Telegram-канала "Бомбардир", это капитан и полузащитник киевского "Динамо" Сергей Сидорчук. Неизвестно, желает ли 31-летний украинец перейти в клуб из ОАЭ, однако такая возможность у него есть, поскольку Сергей - отец четырех детей.

Захочет ли руководство столичного клуба отпустить футболиста и на каких условиях – тоже неизвестно. Контракт с хавбеком заканчивается через год.

В сезоне-2021/22 Сидорчук отыграл 23 матча во всех турнирах, в которых отличился двумя забитыми мячами и двумя ассистами. Портал Transfermarkt оценивает футболиста в 5 млн евро.

Полузащитник и наставник работали вместе в "Динамо" в период с 2014 по 2017 годы.