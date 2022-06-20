СМИ раскрыли имя украинца, которого Ребров хотел бы видеть в Аль-Айне
Представитель киевского "Динамо"
Фото: facebook.com/alainfcae
Стал известен первый украинский футболист, которого Сергей Ребров хотел бы видеть в "Аль-Айне".
По информации Telegram-канала "Бомбардир", это капитан и полузащитник киевского "Динамо" Сергей Сидорчук. Неизвестно, желает ли 31-летний украинец перейти в клуб из ОАЭ, однако такая возможность у него есть, поскольку Сергей - отец четырех детей.
Захочет ли руководство столичного клуба отпустить футболиста и на каких условиях – тоже неизвестно. Контракт с хавбеком заканчивается через год.
В сезоне-2021/22 Сидорчук отыграл 23 матча во всех турнирах, в которых отличился двумя забитыми мячами и двумя ассистами. Портал Transfermarkt оценивает футболиста в 5 млн евро.
Полузащитник и наставник работали вместе в "Динамо" в период с 2014 по 2017 годы.
Популярное сейчас
- ВСУ взяли в плен летчика-вагнеровца – на допросе россиянин поведал о проблемах авиации армии рф
- Кривбасс обратился к клубам УПЛ с просьбой провести сезон в Украине
- Капитан Милана перебирается в Лацио. Он – воспитанник Ромы
- Бельгийский клуб арендовал защитника Шахтера с правом выкупа
- Красотка дня. Украинка, которая представит нашу страну на конкурсе Мисс Вселенная-2022. ФОТО
- Пес-сапер Патрон стал героем нового видео Птушкина и удостоился мурала в Ужгороде. ВИДЕО