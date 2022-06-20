СМИ: Ребров хочет видеть Пятова в ОАЭ

Сергей Ребров хочет подписать Андрея Пятова в "Аль-Айн". Об этом передает Футбол24.

По данным источника, Ребров недоволен уровнем вратарей в клубе ОАЭ. Украинский наставник надеется, что Андрей сможет исправить эту ситуацию.

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Контракт Пятова с "Шахтером" действителен до 2023-го года, однако он может попросить клуб отпустить досрочно. Интересы кипера представляет Вадим Шаблий, который ранее привозил для Реброва в "Ференцварош" Игнатенко, Зубкова и Петряка.