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СМИ: Ребров хочет видеть Пятова в ОАЭ

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"Шахтер" потеряет капитана?

СМИ: Ребров хочет видеть Пятова в ОАЭ

Фото: ФК Шахтер

UA-Футбол
Новина українською

Сергей Ребров хочет подписать Андрея Пятова в "Аль-Айн". Об этом передает Футбол24.

По данным источника, Ребров недоволен уровнем вратарей в клубе ОАЭ. Украинский наставник надеется, что Андрей сможет исправить эту ситуацию.

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Контракт Пятова с "Шахтером" действителен до 2023-го года, однако он может попросить клуб отпустить досрочно. Интересы кипера представляет Вадим Шаблий, который ранее привозил для Реброва в "Ференцварош" Игнатенко, Зубкова и Петряка.

Ранее была информация, что также Ребров хочет пригласить в "Аль-Айн" капитана "Динамо".

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В статье: Андрей Пятов Сергей Ребров Шахтер (Донецк) Аль-Айн (ОАЭ)
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Источник:
Футбол24

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