Экс-нападающий Оболони продолжит карьеру в Литве
Попробует свои силы за рубежом
Фото: siauliufa.lt
Украинский нападающий Алексей Щебетун продолжит карьеру в Литве.
25-летний форвард стал игроком литовского "Шяуляй", сообщает пресс-служба клуба. Подробности перехода не разглашаются. Он в течение двух недель до этого был на просмотре в команде.
Предыдущим клубом Щебетуна была киевская "Оболонь". В минувшем сезоне он провел 19 матчей и отметился забитым мячом. Ранее он также выступал молодежную команду "Динамо", минский "Луч", "Металлург" (Запорожье) и "Авангард" (Краматорск).
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Источник:siauliufa.lt
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