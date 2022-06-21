Экс-нападающий Оболони продолжит карьеру в Литве

Украинский нападающий Алексей Щебетун продолжит карьеру в Литве.

25-летний форвард стал игроком литовского "Шяуляй", сообщает пресс-служба клуба. Подробности перехода не разглашаются. Он в течение двух недель до этого был на просмотре в команде.

Предыдущим клубом Щебетуна была киевская "Оболонь". В минувшем сезоне он провел 19 матчей и отметился забитым мячом. Ранее он также выступал молодежную команду "Динамо", минский "Луч", "Металлург" (Запорожье) и "Авангард" (Краматорск).