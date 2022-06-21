Зозуля вошел в комиссию по распределению средств на нужды ВСУ

Одним из самых активных помощников для нашей армии является экс-игрок сборной Украины Роман Зозуля. Нападающий "Фуэнлабрады" в своих соцсетях сообщил, что стал членом наблюдательного совета в посольстве Украины в Испании, которая занимается помощью для ВСУ.

"Уже несколько месяцев плечом к плечу работаем с посольством Украины в Испании. Я вхожу в наблюдательную комиссию по распределению средств на нужды ВСУ. Вместе собираем деньги, закупаем разные подарочки для наших защитников.

Посольство помогает решать множество бюрократических процедур, что существенно ускоряет процесс закупок и логистики. Сегодня подписали документы на поставку очередных важных вещей для наших воинов. Каких именно - расскажу позже", - написал Зозуля.