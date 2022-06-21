Аталанта определилась с будущим Малиновского
Была информация, что украинец может перейти в "Ювентус"
Фото: Getty Images/Global Images Ukraine
"Аталанта" определилась с будущем украинского полузащитника Руслана Малиновского в итальянском клубе на сезон-2022/23.
Согласно данным Calcio Atalanta, 29-летний украинец точно останется в составе "бергамасков" на следующий сезон. Также в команде рассчитывают на Жереми Бога. В то же время источник отмечает, что клуб из Бергамо готов продать Луиса Муриэля и Дувана Сапату.
Что касается Алексея Миранчука, то он тоже может покинуть клуб, но на него нет покупателя.
Ранее сообщалось, что Малиновский может перейти в "Ювентус".
Напомним, в минувшем сезоне украинский хавбек провел 41 матч за "Аталанту" во всех турнирах, в которых забил 10 голов и выполнил 7 результативныех передач. Контракт Руслана с командой действует до лета 2023-го года.
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