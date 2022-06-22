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В компанию к Домбровскому. Экс-игрок Десны нашел себе клуб в Польше

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Футболист продолжит выступления за пределами Украины

В компанию к Домбровскому. Экс-игрок Десны нашел себе клуб в Польше

Фото: termalica.brukbet

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Экс-полузащитник "Десны" Тарас Завийский продолжит карьеру в Польше.

27-летний футболист заключил контракт с польской "Термаликой", сообщает официальный сайт команды. Сделка хавбека с клубом рассчитана на два года с возможностью продления еще на сезон.

В сезоне-2021/22 Завийский провел 19 матчей за "Десну", в которых отметился тремя забитыми мячами и двумя голевыми передачами. Тарас является воспитанником львовских "Карпат". До этого он выступал за "Львов", немецкий "Бухония Флиден", "Николаев" и донецкий "Олимпик".

Напомним, ранее "Термалика" подписала другого экс-игрока "Десны" Андрея Домбровского. По итогам прошлого сезона польский коллектив финишировал на 16-й строчке и понизился во второй по силе дивизиона чемпионата страны.

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В статье: Десна (Чернигов) Тарас Завийский Термалика (Польша)
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Источник:
termalica.brukbet

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